“Sono circa 700 i lavoratori che hanno perso la vita nei luoghi di lavoro dall’inizio dell’anno. Un fatto indegno. Bisogna investire di più su prevenzione, formazione, assumere più ispettori, rafforzare controlli e sanzioni,istituire un rating sociale per le imprese”. Lo scrive oggi sui social il segretario generale della Cisl Luigi Sbarra in occasione della Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro.