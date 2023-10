L’idea è di abbinare allo studio del vino e alla etnografia del prodotto anche un percorso motivazionale personale costruito per obiettivi: Enrico Mazza e Gennaro Buono sono partiti da San Marino, dove la loro avventura ha riscosso talmente tanto consenso da espandersi in tutta Italia: non parliamo del classico corso HORECA per sommelier, ma di un corso che percorre molti sentieri, passando per il calice, per le cantine, per i vitigni, per le storie delle persone che lo hanno prodotto o bevuto, infine passando per le uve, i vini, le bollicine.

Con oltre 20 anni di esperienza nel settore del vino i due sommelier sono anche coach e insegnano ad altri appassionati a costruire una cantina, gestirla, presentarla, preservarla, difenderne la storia, scoprire nuovi percorsi di gusto e di sensi e di senso.

Il fascino di scoprire le cantine, di scoprire i vitigni e il territorio dove sono collocati, si unisce all’alchimia degli ingredienti, i diversi vini, le diverse uve, oppure le stesse uve ma di luoghi diversi, più o meno diversi, tanto da rendere completamente differenti anche i vini che ne vengono. Insomma: il gusto e il profumo non sono le uniche caratteristiche che si devono ricordare, dopo la degustazione, ma serve sentire il vino con l’animo nobile di chi lo conosce come un nuovo amico, un gioiello, un qualcosa che vale molto.

Si parla anche di conservazione, di grandi nomi e di chef stellati, che sono quelli che possono competere con le loro linee di cucina con i vini d’autore.

“Sommelier Coach è un programma di studio altamente professionale, pensato e creato per chi ama il mondo del vino e vuole diventarne un esperto capace, credibile e autorevole. È suddiviso in cinque distinti Programmi.”

MC