Provinciali 2023. Tour di Salvini in Trentino, mercoledì chiude a Trento

Giornata di incontri per Matteo Salvini che ha attraversato il Trentino, tappe a Ponte Arche, Andalo, Mezzocorona ed ad Avio, in occasione delle prossime elezioni provinciali del 22 ottobre 2023, un appuntamento importante per la Lega anche per capire in che direzione sta andando il governo di centrodestra a livello nazionale.

Gli incontri, che hanno visto la partecipazione tra gli altri di Roberto Failoni, Denis Paoli, di Martina Loss e di Vanessa Cattoi, hanno portato il Presidente uscente Maurizio Fugatti a spiegare le ragioni di quanto da lui fatto nel corso di questi cinque anni. Cinque anni da lui definiti non facili, ma che nei fatti hanno dimostrato una Lega capace di essere una forza di governo stabile.

“Il Sole24ore su due indicatori ha indicato la sanità trentina come prima. Il sistema trentino è ancora all’avanguardia”, ha ricordato Maurizio Fugatti che poi ha rimarcato sulla serietà del lavoro fatto dalla Giunta provinciale assieme al duro lavoro fatto dai sanitari.

“La nostra maggioranza l’abbiamo ancora allargata”, ha poi voluto aggiungere Fugatti nel corso del suo incontro a Mezzocorona, chiaro riferimento al fatto che il PATT è entrato nella coalizione che ha deciso di sostenerlo in occasione delle prossime elezioni provinciali.

Ad Avio poi il pienone. Quella di Avio è stata una scelta fatta anche per ricordare le origini di Maurizio Fugatti. Salvini nell’occasione ha voluto parlare che: “La Lega ha fatto tanto per la Provincia Autonoma di Trento. La Provincia Autonoma di Trento ha una sanità tra le migliori in Italia”. Al contempo Salvini ha parlato del delicato tema dell’orso e di come questo possa rappresentare un pericolo per tante persone che vivono e lavorano in montagna. La sua promessa è quella di porre la massima attenzione a livello nazionale alla pari del problema relativo ai blocchi attualmente presenti al Brennero da parte dell’Austria.

Matteo Salvini è atteso in Trentino nuovamente il prossimo mercoledì per la chiusura della campagna elettorale.