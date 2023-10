Gaza, Noury (Amnesty): “L’Europa sta sabotando il diritto internazionale”

“Al momento, quello che sto vedendo nell’Unione Europea è un’adesione del tutto acritica in favore di Israele. Un doppio standard per cui le azioni, a seconda di chi le fa, si condannano o si condonano. Le vittime si commemorano a seconda del lato da cui sono cadute. L’Europa sta sabotando il diritto internazionale. Pagheremo le conseguenze anche di questo in termini di credibilità quando poi si vuole essere attori in un negoziato. L’Unione Europea si sta autoeliminando”, così Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia durante il Tg Plus di Cusano Italia Tv condotto da Aurora Vena.



“Sono crimini di guerra quelli che sta commettendo Israele, che fanno seguito a crimini di guerra commessi da Hamas e da altri gruppi armati palestinesi all’inizio di questo conflitto. Non dobbiamo avere paura di chiamare le cose con il loro nome. Il diritto internazionale così qualifica attacchi indiscriminati, volontari e deliberati contro i civili, quali erano gli abitanti di Israele (uccisi, massacrati, uccisi e rapiti) e quali erano i civili di Gaza, che ancora in queste ore stanno pagando un prezzo altissimo. In un conflitto la prima regola è proteggere i civili. Qui li stanno massacrando da dieci giorni, prima Hamas e poi Israele. La cosa che sconcerta è sembra davvero che le regole di guerra non valgono più e che si possa bombardare impunemente e rapire e massacrare i civili. E se ogni volta si va avanti con le stesse persone al comando da un lato e dall’altro, è perché la giustizia internazionale non è mai arrivata a processare questi responsabili”, ha aggiunto Noury.

Sull’uso del fosforo bianco a Gaza: “L’esercito israeliano ha anche smentito che ci fosse attività della sua aviazione nella zona e nell’orario in cui è stato colpito l’ospedale. Va verificato e la verità deve essere accertata al più presto. Il fosforo bianco è stato usato e non è la prima volta. Abbiamo verificato almeno due casi in cui abbiamo anche individuato il tipo di arma utilizzata. Non abbiamo prove ancora che ci siano stati danni ai civili ma che sia stato utilizzato da parte delle forze israeliane è certo. Lo abbiamo documentato”.