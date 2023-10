Shabaz Bhatti: “Lega Salvini Premier vincerà le elezioni”

La Lega Salvini Premier vincerà le prossime elezioni che si terranno in Provincia di Trento il 22 ottobre 2023.

Il Presidente/Fondatore di Voce Dei Senza Voce Internazionale -Italia, il Dott Shabaz Bhatti, ha organizzato un incontro in onore del candidato Denis Paoli a Consigliere Provinciale e Regionale nominato da uno dei più grande partito politico italiano di destra Lega Salvini Premier a le prossime elezioni che si terranno il 22 ottobre in Provincia di Trento.Nel centro di Trento, dove ha sede l’organizzazione, è stato organizzato un incontro in onore del candidato Denis Paoli.

All’incontro d’angolo hanno partecipato a pieno titolo i rappresentanti esteri residenti a Trento, tra cui Pakistan, India, Bangladesh e Africa.

L’ospite principale dell’incontro, Denis Paoli, ha affermato che se il mio partito vincesse le prossime elezioni provinciali del 22 ottobre 2023, lavoreremo in modo migliore per il benessere e il miglioramento della provincia e di tutti gli stranieri che vivono in essa.

Il Dott Shabaz Bhatti, organizzatore di questo incontro, nel suo intervento ha ringraziato Denis Paoli e ha assicurato che il 22 ottobre 2023 gli stranieri, in particolare la comunità pakistana residente in provincia di Trento, sosterranno pienamente il partito Lega Salvini Premier e i candidati da lui designati.

Il Dott. Shabaz Bhatti ha inoltre affermato che “crediamo che Denis Paoli e il suo partito manterranno la loro promessa dopo aver vinto le prossime elezioni provinciali e risolveranno in via prioritaria i problemi degli stranieri che vivono nella provincia di Trento.”

Infine, il Dott Shabaz Bhatti ha ringraziato tutti gli amici intervenuti all’incontro.

Il Dott Shabaz Bhatti è il fondatore dell’associazione Voce Dei Senza Voce Internazionale Italia.