Brennero, Maccanti (Lega): inaccettabile aumento inquinamento per blocco transiti

“Qualità dell’aria peggiorata del 30% in val d’Isarco a causa dei blocchi dei tir imposti unilateralmente dall’Austria. E’ inaccettabile. La libera circolazione delle merci e delle persone è un principio che deve valere per tutti, non è pensabile che un veto unilaterale crei disagi e danneggi il territorio di Bolzano e provincia e i suoi residenti. Se oggi si sta affrontando concretamente la questione dei transiti, lo si deve solo all’impegno del ministro Matteo Salvini, che non solo sta rilanciando gli interventi sul territorio nazionale, ma si sta spendendo a tutti i livelli per risolvere una criticità e per tutelare gli interessi del nostro Paese”.

“La solita sinistra fa ideologia sulla pelle dei cittadini e dei lavoratori: i limiti imposti dalla sinistra austriaca al transito dei nostri tir non solo penalizzano i trentini e le categorie produttive ma inquinano. Dati alla mano: nei giorni dei blocchi alla frontiera la qualità dell’aria peggiora del 30% in Val d’Isarco, si parla di un aumento di No2 del 32% a Bressanone e del 26% a Bolzano. Quindi, chi accusa il ministro dei Trasporti Matteo Salvini di ‘attacco alla salute’ mente sapendo di mentire. Inaccettabile”.Così la senatrice Tilde Minasi, capogruppo della Lega in commissione Trasporti a Palazzo Madama.