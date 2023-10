Tennis. Panatta su Sinner: “mi ha eguagliato? Io spero che mi superi! Ogni epoca ha le sue cose, non è una gara tra di noi. A Vienna è stato bravissimo!” 

All'interno del programma di Rai Radio2, Adriano Panatta, ha affermato: "Sinner è stato bravissimo, un match durissimo che io sentivo solamente in audio perché stavo in macchina e non potevo guardare le immagini sul mio telefonino."

Il famoso ex tennista Adriano Panatta, ha commentato la vittoria di Jannik Sinner agli ATP di Vienna ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del programma Touché, in onda la domenica dalle 18 alle 19.30, condotto da Paola Perego e lo stesso Adriano Panatta, con Nicoletta Simeone.

Successivamente l’ex tennista romano ha concluso: “Mi ha eguagliato? Io spero che mi superi domani almeno la facciamo finita con questa storia: mi ha quasi eguagliato, mi ha eguagliato… . Tanto lui mi supera, io sono il primo ad essere contento. Facciamola finita con questa cosa, non è una gara tra me e Sinner. Io c’ho 150 anni (dice scherzando con Paola Perego) lui ne ha 23, possiamo fare una gara io e lui? No! E poi ogni epoca c’ha le sue cose…”