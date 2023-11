Riaperte al transito le linee ferroviarie Trento-Malè e Valsugana

Per quanto riguarda la viabilità, è stata riaperta la statale 240 Dir, di collegamento tra Nago e Arco; è stata dunque ripristinata la circolazione dei mezzi pesanti da Rovereto ad Arco.Entro la serata è prevista inoltre la riapertura della SS249 Gardesana Est, dopo che saranno conclusi i lavori di sistemazione, sia in Trentino a Tempesta (dove ieri sera si è verificata una colata di acqua e detriti), che in Provincia di Verona, a Navene di Malcesine, (dove si è verificata una colata detritica).Per quanto riguarda il meteo, gli esperti di Meteotrentino prevedono per oggi schiarite via via più ampie con temperature in forte calo e locali brinate nella prossima notte. Domani, Ognissanti, sono previste schiarite con locali nubi basse al primo mattino, in seguito annuvolamenti e non è esclusa la possibilità di deboli piogge. Giovedì coperto con precipitazioni deboli al mattino ma in intensificazione fino a forti, diffuse e persistenti dal pomeriggio.