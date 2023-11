Alluvione Toscana, la testimonianza del sindaco di Quarrata su Radio2

Gabriele Romiti, sindaco di Quarrata, è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del programma “Caterpillar”, condotto da Massimo Cirri e Sara Zambotti, in diretta dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20.

Sulla terribile ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Toscana il sindaco di Quarrata, comune della provincia di Pistoia, ha dichiarato: “Abbiamo la rottura di un argine importantissimo come lo Stella nella frazione di Catena che ha addirittura perforato un’abitazione. L’acqua ha spaccato il muro di dietro e il muro davanti, attraverso l’abitazione ora c’è il getto d’acqua nella strada. Tutta la frazione di Catena è in grossa difficoltà. Abbiamo evacuato e messo al sicuro le persone, chi è potuto tornare a casa ci è tornato. Stiamo portando ballini di sabbia per non fare entrare l’acqua ai piani di sopra, purtroppo ci sono abitazioni con l’acqua al secondo piano. Stiamo cercando di portare anche i viveri a queste persone. La cosa più drammatica è successa ieri sera, ha rotto il torrente Fermulla, il torrente del centro della città di Quarrata. Questo ha messo in ginocchio tutto il centro della città di Quarrata. Mai successa la rottura del Fermulla e poi con quella forza e con quell’impeto. Tutti i negozi del centro della città hanno avuto grandissimi danni. In più abbiamo avuto smottamenti nelle colline, c’è una frana nella località di Montemagno, dove è franata una parte della collina vicino a un’abitazione. Per fortuna non è successo nulla ai cittadini ma è un’immagine incredibile”.

Il sindaco di Quarrata ha aggiunto: “Vorrei ringraziare la Protezione Civile, il mondo del volontariato, gli uffici comunali, i dipendenti del comune, i vigili del fuoco, ho allertato la Regione Toscana e mi hanno risposto in modo positivo, ho avuto un collegamento con la Prefettura ed è stato positivo, chiaramente la città di Quarrata è quella maggiormente colpita nella provincia di Pistoia. Il colpo è forte ma i nostri cittadini sono temprati e tutti insieme ne usciremo più forti di prima”.