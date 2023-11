AI e sicurezza, Progetto bloccato, stop del Garante, ma non era già in via di conclusione?

Il Comune di Trento, in accordo con la Fondazione Bruno Kessler, ha bloccato i progetti “Marvel” e “Protector”, per l’applicazione dell’intelligenza artificiale per la sicurezza urbana a Trento. La decisione – informa una nota – segue la comunicazione del Garante per la protezione dei dati personali, che ha contestato la possibilità per l’ente locale di essere impegnato in attività di ricerca sulla materia, giudicando insufficiente la tecnica utilizzata per rendere anonime le persone scrive ANSA.

Il progetto MARVEL, troviamo sul Comune di Trento, è finanziato tramite la call “ICT-2018-20” del programma Horizon2020, ha durata triennale (da gennaio 2021 a dicembre 2023) e mira ad individuare particolari situazioni (fra cui adunanze non pacifiche, eventi o atti criminosi) tramite analisi video ed audio in tempo reale a cui vengono applicate tecniche di intelligenza artificiale, senza violare l’etica e la privacy. Un progetto, quindi, in mancato rinnovo.

Leggiamo poi sul sito di Fondazione Bruno Kessler: “Le telecamere e i microfoni utilizzati dal progetto MARVEL sono situati in piazza Dante, al parcheggio Zuffo, in piazza Santa Maria Maggiore, in piazza Duomo e in piazza Fiera. Oltre che a rilevare le situazioni di pericolo legate alla sicurezza, servono appunto anche al controllo del traffico (piazza Dante) e dell’affollamento (piazza Duomo e piazza Fiera). Finanziato dall’Unione europea con un contributo di quasi 6 milioni di euro, il progetto MARVEL (acronimo di Multimodal Extreme Scale Data Analytics for Smart Cities Environments) si concluderà alla fine dell’anno.” È invece terminata il 30 aprile scorso la sperimentazione avviata grazie al progetto europeo PROTECTOR.”

Infine, evoluzione di PROTECTOR, il progetto PRECRISIS, avviato lo scorso primo maggio, svilupperà, testerà e diffonderà soluzioni digitali innovative, sostenibili ed efficaci basate sull’intelligenza artificiale nel rispetto degli standard etici e della normativa sulla protezione dei dati personali e si concluderà il 30 aprile 2025. Fonte FBK