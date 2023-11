Fratelli d’Italia riconferma Gerosa come Vicepresidente

Fratelli d’Italia alla fine riconferma la sua volontà nell’avere come Vicepresidente della Provincia Autonoma di Trento Francesca Gerosa, stoppando le polemiche sorte sulla stampa all’indomani del voto del 22 ottobre e che vedevano dubbi sul nome di Gerosa come Vicepresidente di Maurizio Fugatti. Fratelli d’Italia ha così confermato la piena armonia e compattezza degli eletti in consiglio provinciale, smentendo in tal modo qualsiasi frizione riportata sui giornali.

I cinque eletti in Consiglio provinciale, andati a Roma nelle scorse ore, hanno manifestato la loro volontà di contribuire in prima fila al buon governo del Trentino, con l’appoggio del presidente Maurizio Fugatti e della vicepresidente Francesca Gerosa. Questa decisione, sebbene possa comportare una riduzione nel numero di assessorati che verranno dati a Fratelli d’Italia, permetterà al partito di contare comunque su un’altra figura politica nella Giunta provinciale.

È importante sottolineare che le deleghe che verranno assegnate da Fugatti agli esponenti di Fratelli d’Italia rivestono un ruolo fondamentale nell’attività di un assessore provinciale. La corretta gestione di tali deleghe contribuirà all’efficienza e all’efficacia dell’operato del partito in seno alla Giunta provinciale nei prossimi cinque anni.

Il ruolo di Vicepresidente, discusso in questi giorni, rientrava anche in un calcolo politico che si basa sul sostanziale possibile divieto di un terzo mandato da parte di Fugatti, quindi con la possibilità nel futuro di lanciare proprio Gerosa come futura Presidente della Provincia Autonoma di Trento nel 2028.

La nomina di Francesca Gerosa come vicepresidente diventa quindi un’importante conquista per il partito e sottolinea la rilevanza che Fratelli d’Italia riveste all’interno della politica trentina, rilevanza che comunque dovrà essere sempre commisurata con le deleghe che verrano poi date in sede di formazione della nuova Giunta provinciale.

La nota diramata in queste ultime ore da parte di Fratelli d’Italia si è conclusa con l’affermazione da parte del Gruppo consiliare che: “Non ci sottrarremo dall’assumerci le responsabilità che gli elettori ci hanno consegnato permettendoci di essere con cinque eletti il gruppo più consistente in consiglio provinciale parimenti agli amici alleati leghisti”.