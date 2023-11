Fugatti: “nostro obiettivo è ripristinare in sicurezza collegamento verso Ledro. Uffici sono al lavoro anche per garantire nel frattempo soluzioni alternative”

Ad affermarlo è stato il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, intervenendo in merito ai disagi conseguenti al crollo verificatosi nella galleria Dom e la conseguente chiusura dell’importante via di comunicazione.

“Il nostro obiettivo è ripristinare quanto prima in sicurezza il collegamento verso Ledro. Gli uffici sono al lavoro per questo ma anche per garantire nel frattempo soluzioni alternative ai pendolari, agli studenti e a tutti i cittadini che hanno la necessità di raggiungere da Ledro la zona di Riva del Garda”

Ad affermarlo è stato il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, intervenendo in merito ai disagi conseguenti al crollo verificatosi nella galleria Dom e la conseguente chiusura dell’importante via di comunicazione.

Gli uffici tecnici della Provincia si stanno concentrando sull’obiettivo di creare le condizioni per poter riaprire in sicurezza, almeno a fasce orarie, in tempi il più possibile brevi, la strada che da Riva del Garda sale verso Ledro. Domani mattina è previsto un sopralluogo sul posto da parte del presidente Fugatti e dei tecnici provinciali.

Questa mattina si è tenuto un confronto fra tecnici di settori diversi al termine del quale si è deciso di chiedere a tutte le scuole del ciclo superiore di garantire la continuità didattica secondo modalità individuate dalle singole istituzioni scolastiche e formative per i circa 250 studenti della zona di Ledro che avrebbero difficoltà a raggiungere le scuole.

In aggiunta, sul piano dei trasporti pubblici, sarà garantito un collegamento diretto per chi dovesse recarsi di persona da Ledro a Riva del Garda.

Il servizio avrà i seguenti percorsi e orari:

ore 7.55 Tiarno di Sopra (in coincidenza con corsa da Biacesa ore 7.10 – Pieve di Ledro ore 7.27 – Bezzecca ore 7.30) – Storo – Tione – Sarche – Arco – Riva del G. con arrivo alle ore 9.50;

ore 16.45 Riva del G. – Arco – Sarche – Tione – Storo – Tiarno di Sopra con arrivo alle ore 18.40 (in coincidenza con corsa per Ledro-Biacesa)

Nella giornata di domani è previsto un ulteriore aggiornamento.

(Fonte: Provincia Autonoma di Trento)