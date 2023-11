È proprio vero: a La7, a caval Donat, non si guarda in bocca.

Corrado Augias, nome in codice Donat, fu una spia per conto dell’Unione Sovietica, negli anni 60, quando svolgeva il ruolo di Funzionario della RAI. Il segretario comunista della Bulgaria lo definì l’utile idiota. Corrado Augias, il compagno Donat, è Cavaliere della Repubblica italiana. La solita onorificenza donata a Tito per il merito delle Foibe.

Poi qualcuno si meraviglia che l’Italia sia finita a puttane.

Marco Vannucci