Viabilità. Doppio vertice dedicato alla viabilità fra Trentino e Veneto

Si terrà nella giornata odierna un doppio appuntamento dedicato alla situazione viabilità tra Trentino e Veneto.

Al centro del doppio incontro, in particolare, le problematiche che riguardano sia la SS350 di Folgaria e Valdastico sia la Gardesana occidentale, in località Tempesta dove la strada è minacciata dai detriti di un crollo di roccia e sono in programma i disgaggi.

Il primo sopralluogo è previsto sulla SS350 in località Buse nel comune di Folgaria, alle 9.30, alla presenza del presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, dei dirigenti provinciali e degli amministratori dei Comuni di Folgaria e Lavarone.

Il secondo appuntamento invece, sarà alle 15 al municipio di Nago-Torbole. Prevista la partecipazione oltre che del presidente Fugatti della vicepresidente della Regione Veneto Elisa De Berti, dei sindaci di Nago-Torbole e Malcesine, del presidente della Comunità di valle dell’Alto Garda e Ledro.

(Fonte: sv – Provincia Autonoma di Trento)