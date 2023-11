Spirit of Discovery. Codici: “nave da crociera in balia della tempesta, verifiche e assistenza per i passeggeri a bordo”

Ci siamo attivati per verificare se a bordo c’erano anche italiani – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – e, nel caso, per fornire assistenza

“Verifiche in corso da parte dell’associazione Codici sui passeggeri a bordo della Spirit of Discovery. Parliamo della nave da crociera più famosa del momento per le testimonianze e le immagini della tempesta in cui si è imbattuta al largo della costa occidentale della Francia, durante il rientro anticipato dalle Canarie”.

Ad affermarlo è stata l’Associazione a tutela di consumatori ed utenti, Codici, commentando la delicata vicenda relativa alla nave da crociera Spirit of Discovery (e a i suoi passeggieri) che si è trovata nel mezzo di una forte tempesta mentre navigava al largo delle coste francesi.

“Ci siamo attivati per verificare se a bordo c’erano anche italiani – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – e, nel caso, per fornire assistenza. Quanto accaduto non può essere archiviato come un imprevisto legato al maltempo. Ci sono dei feriti, ci sono viaggiatori scossi per quello che è successo e c’è la condotta del comandante e della compagnia da verificare, alla luce delle condizioni meteo”.

Salpata lo scorso 24 ottobre, la nave della Saga Cruises ha dovuto interrompere la crociera nelle Isole Canarie a causa del maltempo. Dopo aver annullato la tappa di Las Palmas, la Spirit of Discovery ha fatto rotta verso il porto de La Coruña, trovandolo però chiuso per motivi precauzionali proprio a causa del maltempo. Da lì la decisione di fare rientro nel Regno Unito. Durante il passaggio al largo della costa occidentale francese, nei pressi del Golfo di Biscaglia, la nave è finita nella bufera, con il vento forte e le onde alte che hanno seminato il panico a bordo, causando anche decine di feriti. Un incubo durato ore, con i passeggeri contusi che sono stati trasportati in ospedale una volta sbarcati a Portsmouth, al termine di una crociera da incubo.

Come detto, l’associazione Codici si è attivata per verificare la presenza di italiani a bordo della Spirit of Discovery, pronta a fornire tutta l’assistenza necessaria. Lo Sportello Nazionale è a disposizione di chi voglia fare la propria segnalazione al numero telefonico 065571996 o all’indirizzo e-mail segreteria.sportello@codici.org.