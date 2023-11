Super Lega. Sabato 11 novembre scontro al vertice fra l’Itas Trentino e Gas Sales Bluenergy Piacenza 

Si gioca nell’imminente weekend il quarto turno di regular season di SuperLega Credem Banca 2023/24. L’Itas Trentino Campione d’Italia sarà protagonista dell’unico anticipo programmato per sabato 11 novembre, sfidando alla ilT quotidiano Arena di Trento la Gas Sales Bluenergy Piacenza nel match che metterà di fronte seconda e prima forza del campionato

Si gioca nell’imminente weekend il quarto turno di regular season di SuperLega Credem Banca 2023/24. L’Itas Trentino Campione d’Italia sarà protagonista dell’unico anticipo programmato per sabato 11 novembre, sfidando alla ilT quotidiano Arena di Trento la Gas Sales Bluenergy Piacenza nel match che metterà di fronte seconda e prima forza del campionato – le uniche due ancora imbattute. Diretta su RAI Sport Hd, Radio Dolomiti e live streaming sulla piattaforma OTT Volleyball World Tv.

QUI ITAS TRENTINO A segno in tutte le precedenti tre partite disputate in campionato, la formazione gialloblù si prepara a vivere il primo big match casalingo della stagione, ospitando la squadra con cui ha giocato più gare ufficiali nel corso dell’anno solare in corso.

“Il match con Piacenza è un appuntamento prestigioso ed importante nel nostro percorso di crescita – ha spiegato l’allenatore Fabio Soli presentando l’appuntamento – . Il fatto che si sfidino le prime due della classifica e le uniche squadre ancora imbattute in campionato offre ancora più significato ad una partita che avrebbe avuto il suo peso specifico indipendentemente da tutto ciò. Parlando di noi, guardare al recentissimo passato ed alla posizione in graduatoria ci deve ricordare quante difficoltà e quanta fatica abbiamo fatto per ottenere le prime vittorie. Siamo ancora lontani dall’ideale condizione fisica e tecnica, ma stiamo indubbiamente meglio di tre settimane fa e sappiamo che per reggere l’urto di certe sfide serva crescere ancora molto. Come sempre ci saranno tanti fattori che incideranno sul risultato finale; l’approccio alla gara e la gestione delle difficoltà saranno determinanti, specialmente in una fase della stagione in cui non sempre le cose riescono come si vorrebbe. A Verona siamo cresciuti nella fase di break point, ma per competere anche in questa circostanza dovremo migliorare in termini di continuità pure nella fase di cambiopalla. Piacenza è una squadra che ha una rosa ampia e che rispetto alla scorsa stagione ha mantenuto invariato il proprio sestetto; non si trova a punteggio pieno per caso”.

Il tecnico trentino avrà a disposizione l’intera rosa composta da quattordici giocatori, che completeranno la preparazione alla partita con gli allenamenti di questo pomeriggio e con quello di rifinitura di sabato mattina. L’incontro coinciderà con la partita numero 1.001 della storia gialloblù, la 458^ casalinga (bilancio di 361 vittorie e 96 sconfitte), la 575^ in regular season.

GLI AVVERSARI La Gas Sales Bluenergy Piacenza si ripresenta a Trento a sei mesi e mezzo di distanza dall’ultimo precedente (gara 5 di semifinale Play Off Scudetto) con alle spalle un percorso netto nelle prime tre giornate di campionato. Le vittorie per 3-0 con Padova, Catania (in casa) e a Milano hanno confermato le legittime ambizioni di una squadra che nel mercato estivo ha puntellato solo la panchina, inserendo qualche ulteriore giocatore di qualità (come il centrale Ricci, lo schiacciatore Andringa ed il palleggiatore Dias) e cambiato guida tecnica (da Perugia è arrivato Andrea Anastasi), senza modificare il proprio schieramento base. In avvio di regular season hanno subito brillato l’ex Lucarelli (best scorer con 38 punti personali) e l’azzurro Romanò, che però verosimilmente non sarà della partita a causa di un problema agli addominali accusato a Biella nel corso della semifinale di Supercoppa persa in tre set con Civitanova. Al suo posto dovrebbe trovare posto in campo il naturale sostituto Gironi, in un sestetto che avrà ancora una volta nei cubani Simon e Leal (naturalizzato brasiliano) due terminali offensivi di livello assoluto.

I PRECEDENTI Sabato si giocherà l’ottavo confronto ufficiale fra Itas Trentino e Gas Sales Bluenergy dell’anno solare 2023, periodo che in cui i due Club si sono sfidati anche in una Finale di Coppa Italia, una serie di cinque partite di semifinale Play Off e una partita della precedente regular season. Il duello ha radici molto profonde, come raccontano bene le statistiche: con 73 precedenti già in archivio, Piacenza è la terza squadra affrontata più volte nella storia di Trentino Volley (davanti solo Civitanova con 95 e Modena con 82). Il dettaglio parla di 40 partite di regular season, 28 nei Play Off Scudetto (fra le Finali delle edizioni 2008, 2009, 2013, la semifinale 2023 e i quarti di finale 2005, 2021 e 2022), 3 in Coppa Italia (finale 2023, semifinale 2014 e quarto di finale 2015) e 2 in CEV Cup (quarti di finale 2017). Il bilancio è favorevole al Club di via Trener per 49-24, anche grazie al lungo filotto imposto negli ultimi anni; da quando Piacenza è tornata nel massimo campionato nazionale (stagione 2019/20) ha infatti vinto sei sole volte in diciannove partite ufficiali. L’incontro più recente è stato giocato lo scorso 25 aprile: successo per 3-1 di Trento (parziali di 18-25, 25-20, 25-17, 25-19) in gara 5 di semifinale Play Off. Complessivamente il Club gialloblù ha vinto trentadue dei trentanove precedenti ufficiali disputati con gli emiliani fra le mura amiche.

GLI ARBITRI L’incontro sarà diretto dalla coppia composta da Alessandro Cerra (di Bologna, in Serie A dal 2014) ed Marco Zavater (di Roma, in massima categoria dal 2008), rispettivamente alla terza e seconda partita stagionale in SuperLega Credem Banca 2023/24. L’ultimo incrocio con Trento per Cerra corrisponde proprio ad una sfida con Piacenza, giocata in Emilia il 16 aprile scorso e vinta dai gialloblù per 3-1; partita che guarda caso diresse proprio assieme a Zavater, che ha poi arbitrato Trento anche in gara 2 di Finale Scudetto del 4 maggio, persa al tie break a Civitanova Marche.

RADIO, INTERNET E TV L’incontro sarà un evento mediatico globale, godendo della diretta contemporanea su tv, radio ed internet. Sul piccolo schermo verrà trasmessa da RAI Sport Hd, canale presente sulla piattaforma digitale terrestre al numero 58.

Prevista la cronaca diretta su Radio Dolomiti, media partner della Trentino Volley. Le frequenze per ascoltare il network regionale sono consultabili sul sito www.radiodolomiti.com, dove sarà inoltre possibile seguire la radiocronaca anche in live streaming.

Confermata anche la diretta in streaming video sulla piattaforma OTT “Volleyball World Tv”; il servizio è a pagamento. Per maggiori informazioni sulla fruizione dello stesso consultare https://it.volleyballworld.com/volleyball-tv-it.

In tv una sintesi della gara andrà in onda anche lunedì 13 novembre alle ore 22, su RTTR – tv partner di Trentino Volley.

Su internet gli aggiornamenti punto a punto saranno curati dal sito della Lega Pallavolo Serie A (www.legavolley.it) e dallo stesso www.trentinovolley.it e saranno sempre attivi sui Social Network gialloblù (www.trentinovolley.it/instagram e www.trentinovolley.it/twitter).

BIGLIETTERIA Il match è compreso in entrambe le tipologie di abbonamento proposte per questa stagione da Trentino Volley (full e base). È comunque possibile acquistare i biglietti per la singola sfida in qualsiasi momento su internet, cliccando https://trentinovolley.vivaticket.it/it/event/itas-trentino-piacenza/223523. I tagliandi saranno disponibili anche sabato presso le casse della ilT quotidiano Arena, attive a partire dalle ore 19.30, stesso momento in cui verranno aperti anche gli ingressi del palazzetto.