Bernini, Giulia avrà la sua laurea in ingegneria

A Giulia Cecchettin, ragazza barbaramente uccisa nella notte tra sabato e domenica scorsa, riceverà la sua laurea in ingegneria. A comunicarlo – così come riportato dall’Agenzia Ansa la ministra dell’Università, Anna Maria Bernini, in occasione del meeting di Forza Italia a Taormina.

La ministra ha spiegato che ormai la sola discussione della tesi non impedirà di riconoscere alla vittima dell’efferato omicidio un riconoscimento per il duro lavoro da lei fatto nel corso di questi anni.

Dello stesso avviso anche il Ministro degli Esteri Antonio Tajani che ha affermato: “Non si può accettare che una ragazza faccia una fine così orrenda. È una drammatica vicenda che colpisce tutti noi per l’efferatezza è la crudeltà dell’omicidio si conclude tragicamente per una ragazza che si stava per laureare. Io credo che dovremmo darle una laurea honoris causa“.

Quello di Giulia è stato un omicidio con tutta probabilità premeditato dal Filippo Turetta. Emergono inoltre nuovi dettagli sulla cattura del presunto assassino. Il ragazzo, ricercato con mandato d’arresto europeo per omicidio, è stato arrestato in autostrada vicino a Lipsia ed è trattenuto in una stazione di polizia, riferiscono i media italiani. A riguardo, sempre così come riferito da Ansa, vi è stato il plauso da parte del Ministro degli Esteri Antonio Tajani per l’attività svolta dalle forze dell’ordine tedesche nel riuscire a individuare il presunto autore dell’omicidio di Giulia Cecchettin.