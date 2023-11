Suoni Universitari. Mercoledì 22 novembre il terzo appuntamento del contest musicale

Terzo appuntamento mercoledì 22 novembre con la musica di Suoni Universitari, il contest musicale di Opera Universitaria. Altri 4 gruppi in gara si sfideranno sul palco del teatro Sanbàpolis per assicurarsi un posto in finale il 6 dicembre.

Prosegue Suoni Universitari, il concorso musicale organizzato da Opera Universitaria, in collaborazione con il Centro Servizi Culturali Santa Chiara, il Centro Musica, le Associazioni universitarie Udu, Unitin, Asi Leonardo e Sanbaradio.

Nel corso della seconda serata, che si è tenuta lo scorso mercoledì 15 novembre davanti ad un pubblico di circa 400 persone, la giuria artistica ha premiato il gruppo Maitea, che si prenota così un posto per la finale del 6 dicembre, mentre Medaglia è stato scelto dal pubblico in sala come miglior band.

La gara prosegue, quindi, con il terzo appuntamento mercoledì 22 novembre, che vedrà altri quattro gruppi sfidarsi sul palco con musica inedita di propria composizione.

Si inizia con Elena Favè, cantautrice fassana. Il suo panorama sonoro si ispira al synth-pop coniugando la sua vocalità vellutata con un suono elettronico e con attenzione verso la lingua ladina. Con Elena Favè alla voce; Giulio Molteni al basso; Alessandro Biasi alla chitarra; Marco Mattia alle tastiere; Mattia Mochen alla batteria.

A seguire, il veronese Nicolò Fagnani che propone un cantautorato pop con influenze “urban soul”, con Nicolò Fagnani alla voce, chitarra e composizione; Amos Corradi al basso elettrico; Iacopo Migliorini, alla batteria e octapad Roland; Gianmaria Rizzardi alle tastiere e Federico Benatti alla chitarra.

La rapper gardesana Sara Kane, con Sara Caneppele alla voce, Nick Petricci alla chitarra e Stefano Eccher alla batteria.

Infine la bolzanina Supermarket Band presenta un repertorio dalle sonorità che spaziano dall’hip hop al Soul e all’ Elettronica. Con Niccolò degli Agostini alla batteria, Samuele Daccordo al basso, Thomas Traversa alla chitarra, Giacomo Zugarelli, Dj; Alessandro Baio alle tastiere; Alejandro Zarate, Manuel Fantacci e Francesco Marinelli alla voce.

Gruppo ospite della serata Rareş. Da Birland alla Laguna di Venezia a Bologna, dove ha iniziato a studiare musica elettronica al conservatorio, quella di Rareş è una vita piena di esperienze che ha deciso di concentrare tutte nella musica per mettersi in gioco.

L’esordio nel 2020 con l’album Curriculm Vitae, un primo tour in solitario in cui tra i vari palchi ha toccato quello del MiAmi Ancora e poi un EP pubblicato nel 2021 e un tour, questa volta con una band a seguito.

Il nuovo album, Femmina, è fresco d’uscita, registrato con gli amici di sempre e composto al rientro dal tour. Confronti, passato e presente, sonorità elettroniche ma sfumature neomelodiche degli anni ’60. Rareş è il perfetto connubio di tutto questo e mercoledì avremo la possibilità di ascoltare dal vivo la sua musica.

Disponibile il servizio bus navetta a fine serata.

(Fonte: lc – Provincia Autonoma di Trento)