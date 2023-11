Verso nuovi mercati: missione imprenditoriale in Arabia Saudita

Si è conclusa ieri la missione regionale di business in Arabia Saudita di una delegazione di imprese trentine e altoatesine.

Il mercato saudita sta acquisendo un’importanza sempre maggiore tra le imprese regionali, che negli ultimi anni sono state in grado di aumentare le proprie performance nell’export anche verso i mercati lontani. Le esportazioni regionali verso l’Arabia Saudita sono cresciute del 50 per cento in cinque anni passando da 71,4 milioni di euro nel 2017 a 107,8 milioni nel 2022 (19,9 milioni dal Trentino, 87,9 dall’Alto Adige). Nello stesso periodo – dal 2017 al 2022 – l’export regionale è salito di circa il 39% passando da 8,48 miliardi di euro a 11,8 miliardi di euro.

Alla missione, organizzata e guidata da Assoimprenditori Alto Adige, Confindustria Trento e Trentino Export, hanno preso parte dodici imprese: A Rieper Spa; Dalmec Spa; Daunerstep Spa; GPI Spa; Logiss Srl; Menestrina Srl; Metalife Srl; Pan Surgelati Srl; Seppi M. Spa; Silvelox Spa; XLam Dolomiti Spa e Xtimber Spa. Con loro, ospiti della delegazione, anche IDM e Trentino Sviluppo.

A capo della delegazione, la presidente di Trentino Export Barbara Fedrizzi, che è anche presidente della Piccola Industria di Confindustria Trento: “Questa missione in Arabia Saudita – ha detto –, parte del nostro più ampio progetto di sostegno all’internazionalizzazione delle Pmi 2023-2024, ha riscontrato una grande partecipazione da parte di aziende sia trentine che altoatesine. La cosa mi fa molto piacere anche in chiave di coordinamento tra le provincie di Trento e Bolzano. Come ho sempre detto in passato l’unione fa la forza. L’Arabia Saudita al momento è uno dei Paesi al Mondo con le maggiori opportunità di business e lo svolgimento di questa missione lo ha dimostrato. L’ottimo andamento degli incontri business to business in loco con gli attori economici sauditi e il grande apprezzamento per i prodotti delle nostre aziende sta a significare che siamo sulla strada giusta”.

“La frenata del mercato europeo ha costretto molte delle nostre imprese locali maggiormente orientate all’internazionalizzazione ad ampliare il loro raggio di azione, diversificando i mercati di destinazione, che stanno diventando sempre più lontani. L’Arabia Saudita, che è uno dei mercati in più forte crescita e che per l’Alto Adige ha ormai raggiunto un’importanza superiore anche a quello cinese, è un esempio emblematico in questo senso. Il nostro compito è quello di far conoscere le potenzialità di questi nuovi mercati e di sostenere le imprese e in particolare le PMI a raggiungerli in maniera efficiente”, afferma Vinicio Biasi, Presidente della Piccola Impresa di Assoimprenditori Alto Adige.

Nella prima delle cinque giornate, la delegazione ha visitato la Riyadh Integrated Special Logistics Zone e incontrato alcuni imprenditori sauditi presso il Saudi Italian Business Council, alla presenza del consigliere commerciale dell’Ambasciata d’Italia a Riyadh, del direttore dell’Ufficio ICE-Agenzia a Riyadh e del referente SACE per l’Arabia Saudita. Le singole imprese sono state dunque impegnate con gli incontri di sviluppo commerciale: 94 gli appuntamenti b2b organizzati ad hoc per ogni azienda da Trentino Export.