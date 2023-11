Champions League, la Trentino Itas passa anche in Francia e vola da sola in testa alla Pool B: Tours sconfitto 3-1 a domicilio

Il mini-ciclo di quattro partite in trasferta, una in fila all’altra, inizia nel miglior modo possibile per la Trentino Itas. Questa sera i Campioni d’Italia hanno infatti imposto la propria legge a Tours, in Francia, su un campo tradizionalmente ostico, vincendo lo scontro al vertice della Pool B di 2024 CEV Champions League programmato in corrispondenza della seconda giornata.

Il 3-1 ottenuto oggi alla Salle Robert Grenon contro i transalpini consente quindi ai gialloblù di restare da soli in vetta alla classifica del girone ed allungare ulteriormente la propria striscia di vittorie stagionali, estendendola anche oltre i confini nazionali: quello colto a Tours è infatti il nono successo su dieci incontri disputati dall’inizio dell’annata agonistica 2023/24.

Per centrarlo è servita una prova di maturità e carattere, ma anche di risolutezza nei momenti importanti della serata. Dopo un primo set condotto dall’inizio alla fine, brillando a muro ed in contrattacco, la contesa è infatti diventata incandescente e tiratissima. Il Tours ha provato più volte a prendere in mano le redini del gioco, come accaduto nel secondo set fino al 21-20 e in quello successivo sul 21-19, ma solo in questo ultimo caso è riuscito a coronare il suo sforzo vincendo il parziale e portandosi sull’1-2. In quello precedente e nell’ultimo è stata invece trafitta da un grande Alessandro Michieletto (20 punti con 5 block e 4 ace!) e dalla capacità gialloblù di cambiare marcia in fase di break, proprio quando serviva. Alla fine, sono stati ben quattro i giocatori trentini ad andare in doppia cifra (oltre all’mvp, anche Lavia, Rychlicki e Kozamernik, rispettivamente con 10, 11 e 12 palloni vincenti) e pure i fondamentali di muro e battuta (entrambi a segno 11 volte) hanno fatto pendere l’ago della bilancia dal lato gialloblù per tre punti preziosissimi e meritati.

La cronaca del match. La Trentino Itas si presenta alla Salle Robert Grenon di Tours a sei anni e mezzo di distanza dall’ultima volta, schierando la miglior formazione possibile: Sbertoli al palleggio, Rychlicki opposto, Michieletto e Lavia in posto 4, Kozamernik e Podrascanin al centro Laurenzano libero. I padroni di casa rispondono Coric in regia, Drame Neto opposto, Tammearu e Mendez schiacciatori, Parkinson e Dos Santos centrali, Ramon libero. L’avvio di match è promettente per i gialloblù, che sin dalle prime battute mettono pressione agli avversari che sbagliano e concedono subito il 5-2 esterno. Drame Neto si fa fermare a muro e Trento accelera (7-3), ma poi si fa riprendere (8-7), trovando a sua volta qualche errore a rete. I Campioni d’Italia ripartono senza particolari problemi, grazie all’efficacia delle schiacciate di Rychlicki (11-7) e Lavia (17-13) e poi si distendono nel finale (22-17), approfittando dell’eccessiva fallosità a rete dei transalpini. Chiude un ace dell’ottimo Kozamernik visto nel primo parziale, già sul 25-17.

Il match diventa più equilibrato nel secondo set, con il Tours che trova maggiore continuità in fase di cambiopalla (3-3 e 6-6). Due ace consecutivo di Dos Santos offrono il primo spunto ai transalpini (8-18), ma Trento col servizio (ace di Kozamernik e Michieletto) risale la china e mette la freccia (15-14) solo però per qualche attimo, perché poi i locali accelerano di nuovo (16-19) con Drame Neto. Soli spende un time out e alla ripresa i suoi rispondono alla grande, con Michieletto e Kozamernik (altro ace per il 22-21). Il finale è tutto gialloblù: Michieletto crea un nuovo vantaggio (23-21), poi arrivano gli errori di Drame Neto e del neoentrato Prevert (in battuta) a sigillare il 2-0 (25-22).

La Trentino Itas vuole chiudere già in tre set la contesa e nel terzo parziale parte forte (4-1 e 10-7), grazie un Sbertoli molto concreto e a segno anche a muro. Michieletto e Rychlicki non sprecano nulla, cosa che invece fanno Drame Neto e Tammearu (13-10). Nel momento peggiore della sua gara, l’opposto brasiliano ex Vibo si rialza e, quasi da solo, firma i break point che portano avanti i francesi sul 16-17. Soli interrompe il gioco, ma alla ripresa la sua squadra fatica a contenere i transalpini che volano anche sul +3 (20-23). Michieletto in battuta ricostruisce il punteggio sino al 22-23, poi ci pensa Tammearu a protrarre la sfida al quarto set (23-25).

Sull’onda lunga del successo del precedente periodo, il Tours Vb parte molto bene nella successiva frazione (6-9) con il solito opposto brasiliano. Lavia non ci sta e con il suo servizio trova i punti del pareggio (9-9) e poi della successiva fuga, ben spalleggiato da Michieletto. Nella fase centrale Alessandro realizza due muri consecutivi (15-12); il Tours recupera sino al 15-15, poi ci pensa ancora il numero 5 con la battuta e l’attacco a chiudere definitivamente il discorso (18-15, 21-17 e 25-19).

“Ci aspettavamo una partita difficile e complicata e così è stata – ha commentato l’allenatore della Trentino Itas Fabio Soli al termine del match in terra francese – . C’è stato bisogno di attingere a tutte le nostre energie temperamentali e nervose per portarla a casa, mettendo in campo cuore e pazienza, ma alla fine abbiamo raccolto un risultato importantissimo in un ambiente tradizionalmente ostico a Trentino Volley. Sono quindi molto contento, anche di aver saputo soffrire, perché il carattere della squadra si forgia soprattutto in situazioni come quelle di stasera, decisamente non confortevoli”.

Il prossimo impegno in 2023 CEV Champions League sarà giocato il 13 dicembre a Rzeszow (Polonia) contro i padroni di casa del Resovia; prima di allora i gialloblù saranno però di scena domenica 3 a Civitanova (ore 18) e domenica (ore 18) a Modena, rispettivamente per l’ottavo e nono turno di SuperLega.



Di seguito il tabellino della gara del secondo turno della Pool B di 2024 CEV Champions League, giocata questa sera alla Salle Robert Grenon.

Tours Vb-Trentino Itas 1-3

(17-25, 22-25 25-23, 19-25)

TOURS VB: Mendez 7, Parkinson 5, Drame Neto 18, Tammearu 17, Dos Santos 6, Coric 3, Ramon (L); Fagans, Prevert, Pothron. N.e. Gabin, Scherer, Strehlau, Klajmon. All. Marcelo Fronckowiac.

TRENTINO ITAS: Podrascanin 6, Sbertoli 2, Michieletto 20, Kozamernik 11, Rychlicki 12, Lavia 10, Laurenzano (L); Cavuto, Magalini. N.e. Nelli, D’Heer, Pace, Berger, Acquarone. All. Fabio Soli.

ARBITRI: Adler di Budapest (Ungheria) e Sarikaya di Istanbul (Turchia).

DURATA SET: 25’, 31’, 29’, 24’; tot 1h e 49’.

NOTE: 2.763 spettatori. Tours Vb: 2 muri, 2 ace, 21 errori in battuta, 12 errori azione, 52% in attacco, 38% (18%) in ricezione. Trentino Itas: 11 muri, 11 ace, 15 errori in battuta, 7 errori azione, 52% in attacco, 42% (11%) in ricezione. Mvp Michieletto.