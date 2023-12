“Crociera Spensierata? Costa condannata al risarcimento del danno”. Giacomelli: “rimborso parziale crocieristi è decisione che ci soddisfa”

Il Tribunale di Genova, sesta sezione civile, ha emesso oggi la sentenza in merito alla class action promossa dall’associazione Codici nei confronti di Costa Crociere per il pacchetto turistico organizzato a bordo della nave Costa Victoria, denominato “Grecia nel cuore” e risalente all’agosto 2019 con imbarco e sbarco a Bari.

Una vacanza segnata da diverse problematiche, in parte riconosciute dal Collegio, che ha condannato la compagnia al riconoscimento della riduzione del prezzo per gli oltre 20 viaggiatori assistiti dall’associazione Codici in quella che è stata la prima class action dichiarata ammissibile in Italia nel settore delle crociere.

Sulla vicenda è intervenuto direttamente il Segretario Nazionale dell’associazione a tutela dei consumatori Codici, Ivano Giacomelli, affermando: “Il rimborso parziale dei crocieristi che abbiamo assistito è una decisione che ci soddisfa anche se ci aspettavamo il riconoscimento anche delle altre richieste avanzate. Ci riferiamo al risarcimento per la soppressione della tappa di Corfù, omettendo di informare i crocieristi del diritto al rimborso e fornendo loro un buono da consumare a bordo, per le informazioni tardive ai viaggiatori sui rischi correlati alla tappa di Atene e per la gestione delle operazioni di sbarco a Bari, segnate da lunghi ritardi che hanno provocato anche dei momenti di tensione a bordo tra personale e passeggeri, con tanto di intervento delle forze dell’ordine”.

Proseguendo nel suo intervento, Giacomelli ha ulteriormente considerato: “Considerando, però, l’iter che ha avuto la class action, possiamo parlare comunque di vittoria. Inizialmente, infatti, l’azione era stata respinta dal Tribunale di Genova. Non ci siamo arresi, abbiamo presentato ricorso alla Corte d’Appello di Genova ed abbiamo vinto, in quanto l’ha dichiarata ammissibile, come ha fatto successivamente lo stesso Tribunale. Un percorso, dunque, non semplice, a cui dobbiamo aggiungere l’atteggiamento di Costa”.

Sempre su Costa, il Segretario Nazionale di Codici ha poi concluso: “Da una compagnia di questo calibro ci saremmo aspettati ascolto e collaborazione per venire incontro alle richieste dei crocieristi, ma purtroppo ci siamo trovati di fronte ad un muro. Per questo siamo soddisfatti di questa sentenza. Ci auguriamo che possa servire anche da insegnamento per Costa, considerando che abbiamo in piedi un’altra class action”.

(L’associazione Codici fornisce assistenza ai consumatori anche nel settore viaggi e, come in questo caso, per crociere segnate da problemi e disagi. È possibile richiedere assistenza al numero 065571996 o all’indirizzo e-mail segreteria.sportello@codici.org.)