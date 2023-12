Sudtirol-Trento Calcio Femminile, in programma domani alle 14:30

Il Trento Calcio Femminile, nella gara valida per la prima giornata della fase a gironi di Coppa Italia di Serie C, affronterà in trasferta il Sudtirol domenica 3 dicembre alle 14:30 all’FCS Center di Bolzano. Le aquilotte di mister Mauro Perina, reduci dallo scoppiettante pareggio per 2-2 in campionato sul campo del Meran Women – gara in cui le gialloblu sono riuscite per due volte, con una prova di maturità e carattere, a rimontare la capolista – proveranno ad iniziare bene nel l’avventura in coppa, su un campo difficile che in campionato è costato l’unica sconfitta della stagione. La gara sarà diretta dal Signor Garofalo di Torre del Greco. Il Trento Calcio Femminile, inserito nel girone 14 del torneo assieme a Sudtirol e Meran Women, in caso di pareggio o vittoria affronterà in casa domenica prossima il Meran Woman, mentre in caso di sconfitta se la vedrà con le altoatesine il fine settimana successivo. In occasione della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, prima del fischio d’inizio delle gare giocate nel fine settimana che va dal 1 al 3 dicembre, sarà letto il seguente testo: “La Lega Nazionale Dilettanti e la Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della FIGC celebrano insieme la Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità del 3 dicembre”.

Le convocate di mister Mauro Perina:

Portieri: Rubinaccio, Brigadoi.

Difensori: Bertamini, Lucin, Ruaben, Pavana, Parisi, Tomasi, Tonelli.

Centrocampisti: Antolini, Baldo, Chemotti, Morleo, Torresani.

Attaccanti: Greguoldo, Lucchetta, Mascanzoni, Pisoni, Rosa, Sartori.

Le dichiarazioni di Sergio Gadda, vice allenatore gialloblu:

“La squadra arriva bene a questa gara alla luce del percorso fatto finora, caratterizzato da una crescita costante del gruppo. Abbiamo dimostrato di non aver timore di nessun avversario, e la partita di domenica scorsa è emblematica in tal senso. Saranno sicuramente altre due gare, quelle di coppa, che ci permetteranno di crescere ulteriormente: giocare contro due squadre di questo livello ci permetterà di acquisire ancora maggior consapevolezza e autostima. Prepareremo al meglio queste gare per proseguire il nostro cammino in Coppa Italia nel migliore dei modi”.