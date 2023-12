Corea del Nord, qualsiasi interferenza degli Stati Uniti con le “vetture spaziali” è una “dichiarazione di guerra”

Si riportano i due comunicati stampa del Governo di Korea, della giornata di ieri.

La prova generale della guerra nucleare da parte degli Stati Uniti e dei suoi servi, che minacciano gravemente la sicurezza del nostro sacro Stato e dell’intero popolo coreano, sta inesorabilmente portando la situazione nella penisola coreana alla vigilia di un’imminente reazione. Il 21 e 22 novembre, la portaerei a propulsione nucleare Carl Vinson e il sottomarino a propulsione nucleare Santa Fe sono stati schierati presso la base operativa di Pusan e la base navale di Jeju nell’area fantoccio, e il 26 novembre, gli Stati Uniti hanno tenuto un’esercitazione navale congiunta trilaterale con il Giappone e i suoi fantocci in alto mare vicino all’isola di Jeju.

Alla presenza delle forze di combattimento della Marina degli Stati Uniti, delle Forze di difesa nel Mar del Giappone, tra cui la portaerei nucleare Carl Vinson e i cacciatorpediniere Aegis, il nemico ha condotto esercitazioni antiaeree e manovre marittime che hanno provato ogni tipo di “attacco missilistica e aerea nordcoreana” e ha instillato un estremo entusiasmo internazionale per la guerra nucleare contro la Corea del Nord.

Per quanto riguarda le esercitazioni, che hanno accelerato l’acuto confronto militare nell’area della penisola coreana, il più grande punto caldo del mondo, in una situazione di conflitto nucleare pericolosa, il nemico sta tramando per nascondere la sua aggressione con ogni mezzo possibile, insistendo sul fatto che è in risposta alla “situazione in cui le minacce nucleari e missilistiche della Corea del Nord si stanno intensificando”.

Tuttavia, le tracce nere delle risorse strategiche nucleari degli Stati Uniti impresse su terra, mare, aria e acqua nell’area della penisola coreana durante tutto l’anno e le esercitazioni militari congiunte cariche di polvere da sparo condotte indiscriminatamente dalla monarchia imperialista degli Stati Uniti indicano chi è il maggiore responsabile dell’aggravamento della tensione nella penisola coreana.

Solo quest’anno, gli Stati Uniti hanno effettuato il dispiegamento di sottomarini nucleari strategici nella penisola coreana per la prima volta in più di 40 anni, hanno fatto atterrare bombardieri strategici nucleari in un’area fantoccio per la prima volta nella storia e stanno costantemente aggiornando il record del dispiegamento di mezzi bellici nucleari, comprese le portaerei nucleari, nella penisola coreana.

Secondo i dati aggregati, quest’anno gli Stati Uniti hanno schierato il sottomarino nucleare strategico “Kentaki” con 80 testate nucleari nell’area della penisola coreana, seguito da quattro sottomarini a propulsione nucleare – lo “Springfield”, il “Michigan”, l'”Annapolis” e il “Santa Fe”, e ha schierato i bombardieri strategici nucleari “B-1B” e “B-52H” 22 volte.

I gruppi d’attacco delle portaerei nucleari statunitensi, tra cui la Nimitz e la Ronald Regan, con una vasta forza a bordo che sarebbe sufficiente per combattere una guerra totale, sono apparsi nelle acque della penisola coreana tre volte.

Dall’inizio di quest’anno ad oggi, gli Stati Uniti hanno condotto più di 60 esercitazioni militari congiunte su larga scala con il Giappone e i suoi fantocci, tra cui le esercitazioni militari congiunte “Freedom Shield”, le esercitazioni di sbarco congiunte “Ssangyong” e le “esercitazioni congiunte congiunte combinate di distruzione delle forze”, che gli Stati Uniti hanno condotto bilateralmente con il Giappone e i suoi fantocci nella penisola coreana e nelle aree circostanti.

Le manovre di dispiegamento di risorse nucleari nucleari degli Stati Uniti e le esercitazioni di guerra nucleare del sovrano dell’aggressione imperialista degli Stati Uniti contro la Corea del Nord, che stanno aumentando di giorno in giorno nella misura in cui le basi di lancio e i porti di origine delle risorse strategiche nucleari statunitensi sono state erroneamente spostate dalla base aerea di Andersen a Guam e dal porto di Yokosuka in Giappone all’area della penisola coreana, dimostrano chiaramente che gli Stati Uniti sono i principali colpevoli dell’aggravamento della tensione nella penisola coreana.

Ciononostante, il fatto che gli Stati Uniti, mentre disturbavano l’opinione pubblica trasformandosi costantemente in “vittima” dell’aggravarsi della tensione nella penisola coreana, abbiano forzatamente collegato le recenti esercitazioni navali trilaterali fantoccio USA-Giappone con il lancio del nostro satellite da ricognizione e abbiano fatto un polverone sulla “provocazione” e la “minaccia” del nemico e del nemico è l’apice del sangue dalla faccia di ferro che nessuno può capire.

Nel più grande punto caldo del mondo, se una parte schiera vaste risorse belliche nucleari vicino alla linea di confine dell’altra parte, e se quest’ultima è senza dubbio il peggior stato di guerra della storia, è una scelta inevitabile e un esercizio molto naturale del diritto di autodifesa per quest’ultima possedere capacità di ricognizione per monitorare e controllare la natura delle azioni delle forze ostili.

Il fatto che la Repubblica Popolare Democratica di Corea (RPDC) abbia fissato il possesso di satelliti da ricognizione come avviso di prelazione e stia accelerando i suoi sforzi nell’esercizio del diritto di sviluppare lo spazio, che è il diritto universale di uno Stato sovrano riconosciuto dal diritto internazionale, è direttamente correlato agli atti destabilizzanti degli Stati Uniti nella penisola coreana e nelle aree circostanti.

Se si vuole mettere in discussione il lancio di satelliti, che è un affare interno di uno Stato sovrano, si dovrebbero mettere sul banco dei testimoni gli Stati Uniti, il più grande Stato satellite del mondo, che guardano freneticamente le finestre delle case altrui riempiendo i cieli della penisola coreana e dei suoi dintorni con numerosi satelliti da ricognizione e mezzi di intelligence da ricognizione, dovrebbero essere messi sul banco dei testimoni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Pertanto, la comunità internazionale imparziale, compresi i paesi che circondano la penisola coreana, sta ora alzando la voce all’unanimità nel condannare gli Stati Uniti a ritirare la loro politica di pressione come le esercitazioni militari congiunte e il dispiegamento di risorse strategiche nucleari in relazione all’attuale situazione politico-militare nella regione, che sta ripetendo un circolo vizioso.

Prima di sostenere presuntuosamente uno Stato sovrano nell’esercizio del suo legittimo diritto all’autodifesa, gli Stati Uniti devono riflettere sul loro comportamento impuro davanti alla porta di casa di qualcun altro e pensare seriamente alle conseguenze che ne deriveranno.

La più grande area hot spot del mondo non è un’espressione astratta, e oggi la penisola coreana e l’area circostante sono la più grande zona di pericolo del mondo in cui le condizioni militari per lo scoppio della prima guerra termonucleare della storia sono praticamente complete. Non si tratta di un’ipotetica preoccupazione, ma di una realtà che nessuno può negare.

Se dovesse scoppiare un conflitto imprevedibile nella regione dell’Asia nord-orientale che circonda la penisola coreana, la responsabilità della situazione catastrofica ricadrà interamente sugli Stati Uniti, che continuano a fare pressione sullo spazio di sicurezza della Repubblica Popolare Democratica di Corea (RPDC) con le loro crescenti minacce militari e ricatti.



Il Commentatore di affari internazionali Jinsung Kang.

Il vero volto degli Stati Uniti, che considerano l’interferenza militare illegale e ingiustificata in paesi sovrani come un mezzo fondamentale per realizzare le loro ambizioni egemoniche, è stato ulteriormente rivelato dal lancio di un satellite da ricognizione da parte della Repubblica Popolare Democratica di Corea.

Recentemente, un funzionario della US Space Force (US Space Command) ha affermato che vari “metodi reversibili e irreversibili” potrebbero essere utilizzati per ridurre la capacità del nemico di utilizzare il territorio spaziale, suggerendo un attacco militare ai satelliti di ricognizione della Corea del Nord.

A questo proposito, gli esperti militari statunitensi affermano che la US Space Force può distruggere fisicamente non solo i satelliti dell’altra parte, ma anche le stazioni satellitari di terra, o eliminare le forze spaziali del nemico per mezzo di interferenze radio e la propagazione del virus attraverso il cyberspazio. La preoccupante posizione ostile della US Space Force contro i satelliti da ricognizione della RPDC non può essere trascurata, ed è una sfida alla sovranità della RPDC e, più precisamente, una dichiarazione di guerra contro la RPDC.

L’articolo 8 del Trattato sui principi di coordinamento delle attività degli Stati nell’esplorazione e nell’uso dello spazio, compresa la Luna e gli altri corpi celesti, che può essere considerato la Legge fondamentale dell’Universo internazionale, sottolinea che gli oggetti lanciati nello spazio sono strettamente soggetti alla giurisdizione e alla giurisdizione del paese di lancio e che la loro proprietà non cambia se rimangono nello spazio o tornano sulla Terra. Ciò significa che il satellite da ricognizione “Great Kyong-1” fa parte del territorio sotto il quale viene esercitata la sovranità della Repubblica Popolare Democratica di Corea. Inoltre, i satelliti da ricognizione non sono considerati armi spaziali ai sensi del diritto internazionale a causa delle loro caratteristiche tecniche ai fini dell’osservazione.

Gli Stati Uniti hanno dimostrato di essere il colpevole del male che cerca di realizzare la sua ambizione di egemonia globale usando lo spazio esterno, che è la ricchezza comune dell’umanità, come un campo di battaglia, rivelando senza esitazione il suo tentativo aggressivo di attaccare militarmente le risorse spaziali di altri paesi, che sono di proprietà di uno stato sovrano e di una parte del suo territorio.

La missione delle forze armate della Repubblica Popolare Democratica di Corea, prevista dalla Costituzione e da altre leggi, è quella di attivare il deterrente bellico per salvaguardare la sovranità e l’integrità territoriale dello Stato nel caso in cui si ritenga che sia stato effettuato o sia imminente un attacco militare mortale contro obiettivi strategici dello Stato.

Se gli Stati Uniti tentano di violare i legittimi diritti territoriali di uno stato sovrano armando illegalmente le sue capacità high-tech, la Repubblica Popolare Democratica di Corea prenderà in considerazione contromisure di autodifesa per ridurre ed eliminare la fattibilità dei satelliti da ricognizione statunitensi esercitando i suoi legittimi diritti garantiti dalle leggi internazionali e nazionali.

2 dicembre, Juche 112 (2023)

Pyongyang

Agenzia di stampa centrale coreana | Articoli | La mossa degli Stati Uniti di dispiegare risorse strategiche nucleari è un agente maligno che provoca un circolo vizioso di escalation della tensione nella penisola coreana (kcna.kp)