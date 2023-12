Urzì sulla Vicepresidenza a Gerosa: “Cia si è candidato sapendolo”

Trento, 8 dic. – “In relazione alle scomposte dichiarazioni dell’assessore di Fratelli D’Italia Claudio Cia, che in una nota d’agenzia ha duramente contestato la linea tenuta dal proprio partito, in pieno accordo fra i vertici nazionali e locali, sul tema della composizione della giunta provinciale di Trento per cui a FDI veniva riconosciuto un ruolo da protagonista che passava per la vicepresidenza della giunta provinciale, va richiamato che:

– la nomina di Francesca Gerosa a vice presidente della giunta provinciale è stata annunciata ed è stata oggetto di un accordo con i partner di coalizione già prima del voto, e i cittadini trentini in piena autonomia si sono espressi conferendole il consenso che l’ha fatta risultare la più votata tra gli eletti di Fdi;

– l’accordo era noto anche a coloro che hanno voluto candidarsi con Fratelli d’Italia e, quindi, anche allo stesso Cia. Per cui non si comprendono in alcun modo le rimostranze postume, che appaiono – ancora una volta – collegate a una visione tutta personale della politica e alla poltrona di assessore assegnatagli ma non con l’accordo del partito;

– purtroppo sono proprio gli atteggiamenti dell’assessore Cia ad aver fortemente indebolito la sua credibilità come esponente di FDI, esponendolo al ritiro delle deleghe che sono in ogni caso nelle mani del presidente Fugatti che deciderà in piena autonomia;

– il confondere i destini personali – come fa Cia – con i doveri del partito appartiene a un metodo non condiviso da parte di FDI e che lo ha dimostrato sempre, anche nei momenti più difficili, come quando si scelse di stare all’opposizione – unico partito nazionale – di un governo in cui sedevano anche il PD e i cinque stelle. I princìpi valgono sempre più di una propria posizione di vantaggio personale. Auspichiamo che anche l’assessore Cia ne possa finalmente prendere atto.

Così in una nota l’On. Alessandro Urzì, Commissario provinciale di FDI Trentino.