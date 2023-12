2024 CEV Champions League. Domani, in Polonia, sfida fra l’Itas Trentino e l’Asseco Resovia Rzeszow

La 2024 CEV Champions League torna in campo durante questa settimana per sostenere il terzo turno della Main Phase, l’ultimo del girone d’andata della Pool B.

La 2024 CEV Champions League torna in campo durante questa settimana per sostenere il terzo turno della Main Phase, l’ultimo del girone d’andata della Pool B.

Mercoledì 13 dicembre, in Polonia, la Trentino Itas disputerà il secondo impegno in trasferta della competizione, ospite dell’Asseco Resovia Rzeszow. Fischio d’inizio programmato per le ore 18 italiane nell’impianto di gioco denominato RCWS Podpromie: diretta su Radio Dolomiti e DAZN.

QUI TRENTINO ITAS Arrivati in Polonia già nel tardo pomeriggio di lunedì direttamente da Modena, i Campioni d’Italia vanno alla ricerca di un ulteriore risultato positivo per provare a concludere imbattuti la fase ascendente del proprio girone e per voltare subito pagina dopo il primo ko stagionale in SuperLega.

“In estate, dopo il sorteggio dei gironi, avevo immaginato questa come la trasferta più importante della nostra prima fase e confermo tale impressione anche adesso – ha sottolineato l’allenatore Fabio Soli alla vigilia dell’incontro – . Nonostante la sconfitta casalinga patita nel primo turno contro il Tours, l’Asseco Resovia è infatti una squadra di spessore, che dispone di una rosa completa e talentuosa; sono sicuro che metterà in campo tutto quello che ha per riaprire la corsa per il primato in classifica. Dal canto nostro arriviamo a questo appuntamento dopo una battuta d’arresto a Modena che spero possa essere stata utile per farci comprendere, ancora di più, come sia necessario mantenere sempre altissimo il livello di attenzione e per migliorare la nostra capacità di rendere bene anche in situazioni di evidente stress. Quella di mercoledì sarà sicuramente una battaglia avvincente; vogliamo giocarcela con determinazione per continuare a progredire positivamente nel nostro percorso di crescita. Partite come queste sono il motivo per cui è una gioia disputare la Champions League”.

Il tecnico della Trentino Itas potrà contare su tredici dei quattordici giocatori della rosa; assente solo l’opposto Gabriele Nelli, rimasto a Trento per curare il risentimento al ginocchio destro che lo ha tenuto ai box anche domenica scorsa. Gli allenamenti di questa sera e della mattina del giorno della partita nell’impianto di gioco consentiranno alla squadra di prendere i punti di riferimento per i fondamentali di battuta e ricezione e torneranno utili anche verificare la condizione fisica del gruppo in un periodo ricco di viaggi e partite.

QUATTORDICESIMA TRASFERTA IN POLONIA DELLA STORIA GIALLOBLÙ. Quella in corso è la quattordicesima trasferta di sempre in Polonia per Trentino Volley, la nazione straniera visitata il maggior numero di volte nella storia gialloblù; il dettaglio complessivo parla di venti partite giocate ed appena cinque perse. La prima gara assoluta disputata in questo Paese risale al 4 marzo 2009 (vittoria per 3-1 a Czestochowa), mentre l’ultima è relativa al 7 marzo scorso a Kedzierzyn-Kozle, quando Trento perse al tie break la gara d’andata dei quarti di finale della precedente edizione di Champions League. A Rzeszow il Club gialloblù ha disputato quattro partite ufficiali, tutte vinte: il 9 marzo 2010 ed il 29 novembre 2018 per 3-0 contro i padroni di casa; il 26 novembre 2018 per 3-0 sugli iraniani di Ardakan ed il 28 novembre 2018 per 3-1 sui brasiliani del Sada Cruzeiro in due gare della fase a gironi del Mondiale per Club di quell’anno. L’appuntamento rappresenterà la 166a partita europea della storia societaria, la 126a di sempre in Champions League.

GLI AVVERSARI Quella di mercoledì sera è una partita fondamentale per il cammino europeo dell’Asseco Resovia Rzeszow. Dopo aver perso in casa col Tours al debutto lo scorso 23 novembre, il club biancorosso deve infatti necessariamente vincere per tornare in corsa per la qualificazione. In questa stagione ha ripreso a disputare la CEV Champions League dopo sei stagioni di assenza grazie al terzo posto ottenuto nei Play Off Scudetto 2023 (successivi al primo posto in regular season). Nel palmares conta sette titoli polacchi, tre Coppe nazionali e una Supercoppa (vinta nel 2013, l’ultimo grande successo), ma in passato, pur non vincendo altro, ha ottenuto spesso importanti piazzamenti di prestigio anche a livello internazionale, come dimostrano le medaglie d’argento in Coppa Campioni 1973 (fu sconfitta dal CSKA Mosca) e 2015 (piegata dal Kazan) e nella Coppa del Mondo per Club 1973, manifestazione in cui nel 2018 ottenne anche il quarto posto. Allenatore della formazione biancorossa è l’italiano Giampaolo Medei (già sulla panchina di Civitanova nel 2017 e 2018), che può contare sulla conferma dello zoccolo duro del roster della precedente stagione. Fra i tanti nomi di rilievo, spiccano quelli dello schiacciatore sloveno Cebulj (ex di turno, a Trento nella stagione 2019/20), del libero Zatorski (ex Belchatow e Zaksa), dei centrali Kochanowski, Rejno (entrambi ex Kedzierzyn-Kozle) e Klos e di altri due martelli: lo statunitense Defalco (ex Vibo) ed il francese Louati (ex Padova e Monza). In PlusLiga dopo undici turni si trova al terzo posto in classifica con 24 punti, frutto di nove vittorie: l’ultima proprio lunedì sera al tie break in casa del Radom.

La rosa dell’Asseco Resovia Rzeszow: 1. Jonas Kvalen (s), 3. Michal Kedzierski (p), 4. Krzysztof Rejno (c), 5. Jakub Bucki (o), 6. Karol Klos, 7. Jakub Kochanowski (c), 8. Adrian Staszewski (s), 9. Stephen Boyer (o), 11. Fabian Drzyzga (p), 13. Michal Poter (l), 14. Yacine Louati (s), 16. Pawel Zatorski (l), 17. Bartlomiej Mordyl (c), 18. Klemen Cebulj (s), 59. Torey Defalco (s), 91. Jakub Dopart (p), 92. Konrad Szapakowski (c), 93. Bartosz Zych (s), 94. Milosz Wrobel (c). Allenatore Giampaolo Medei.

LA SITUAZIONE DELLA POOL B Trentino Itas unica squadra ancora imbattuta e a punteggio pieno nel girone B della Main Phase di Champions League, grazie a due vittorie in altrettante partite giocate. Alla stessa ora del match in Polonia, mercoledì a Lubiana si gioca la sfida fra l’ACH Volley fanalino di coda con zero successi ed il Tours che conta una affermazione come l’Asseco Resovia. Il turno successivo (quarto assoluto) è in programma giovedì 21 dicembre con le sfide Trento-Tours e Rzeszow-Lubiana.

I PRECEDENTI Trentino Volley e Asseco Resovia in archivio possono già vantare tre incontri ufficiali, i primi due riferiti all’edizione 2010 della CEV Champions League: negli allora Playoffs 6 i gialloblù si imposero sia nella gara d’andata casalinga del 3 marzo 2010 per (3-0), sia in quella di ritorno in Polonia sei giorni dopo (per 3-1). L’incrocio più recente è riferito invece al match della prima fase del Mondiale per Club 2018, giocato proprio a Rzeszow il 29 novembre 2018 e vinto per 3-0 dai gialloblù con parziali di 24-26, 23-25, 20-25. In totale le partite ufficiali giocate contro squadre della Polonia da Trentino Volley sono venticinque, tenendo conto anche delle quattordici con Kedzierzyn-Kozle, delle quattro sfide col Belchatow e delle due con Czestochowa e Jastrzebski; 18-7 per i gialloblù il bilancio.

GLI ARBITRI La gara sarà diretta da Pedro Lopes Pinto, primo arbitro portoghese proveniente da Porto e da Kenneth Aro, secondo arbitro finlandese di Tampere. Quest’ultimo non vanta precedenti rispetto a Trentino Volley, mentre il lusitano conta due incroci rispetto ai gialloblù, arbitrati il 18 gennaio 2017 (3-0 casalingo sul Loimaa nei sedicesimi di CEV Cup) ed il 14 dicembre 2022 (altro successo interno in tre set, stavolta sul Karlovarsko).

RADIO ED INTERNET La partita verrà trasmessa in diretta da Radio Dolomiti, radio partner di Trentino Volley, a partire dalle ore 18. Le frequenze per sintonizzarsi sul network regionale sono consultabili sul sito www.radiodolomiti.com, dove sarà inoltre possibile ascoltare la radiocronaca live anche in streaming.

Prevista pure la diretta in streaming video su DAZN, piattaforma disponibile su una vasta gamma di dispositivi connessi a Internet, tra cui Smart TV, PC, smartphone, tablet e console di gioco. Il servizio è a pagamento e richiede la registrazione; per maggiori informazioni www.dazn.com/it-IT/help.

Su internet, inoltre, gli aggiornamenti punto a punto saranno curati dal sito della CEV (https://www.cev.eu/match-centres/2024-european-cups/cev-champions-league-volley-2024-men/clvm-47-asseco-resovia-rzeszow-v-trentino-itas/), dallo stesso www.trentinovolley.it e saranno attivi anche sui Social Network gialloblù (www.trentinovolley.it/facebook, www.trentinovolley.it/instagram e www.trentinovolley.it/twitter).