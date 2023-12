Dove andare a mangiare in Alto Adige? La guida Gallo Rosso

Dove andare a mangiare in Alto Adige? Una soluzione può essere fornita dal nuovo catalogo 2024 “Agriturismo – le vacanze diverse” è disponibile in versione digitale sul sito di Gallo Rosso e ordinabile, senza costi, in versione cartacea. 152 pagine in cui sono presentati circa 200 masi in Alto Adige degli oltre 1600 appartenenti a Gallo Rosso, suddivisi per aree geografiche e descritti perfettamente con immagini e informazioni sulle strutture e sui servizi offerti.

@Gallo Rosso_Frieder Blickle

La parte precedente alle aree geografiche è dedicata ai masi Gallo Rosso specializzati: i masi per famiglie, particolarmente adatti ad accogliere le esigenze di genitori con bambini anche molto piccoli; i masi per appassionati di cavalli, per coloro che desiderano trascorrere una vacanza in sella o portare in vacanza con sé il proprio cavallo; i masi per appassionati di bici, con box e officina dedicati alle 2 ruote; i masi per persone con disabilità, privi di barriere architettoniche; i masi vinicoli, dove si può assistere al processo della vendemmia e della vinificazione; i masi storici, con mura che hanno attraversato il tempo nei secoli; i masi con coltivazione biologica, per una vacanza consapevole; i masi “Kneipp”, dove beneficiare di questo efficace metodo di idroterapia; i masi “benessere”, per una vacanza in cui testare il potere curativo della natura nei trattamenti wellness. Nei fatti una soluzione a tutti coloro che si pongono la domanda su dove andare a mangiare in Alto Adige

@Bacherhof

La prima parte del catalogo, invece, descrive tutti i vantaggi che presenta in ogni stagione una vacanza in un maso Gallo Rosso in Alto Adige: un’esperienza unica e indimenticabile, a contatto con la natura e con l’ospitalità genuina dei contadini altoatesini, con a disposizione servizi e prodotti di altissima qualità.

Gallo Rosso, infatti, è il garante per la qualità dei servizi e dei prodotti dei masi associati, e stabilisce per loro dei rigidi criteri. Per i masi che offrono ospitalità sono richiesti:

la conduzione famigliare che garantisce un ambiente intimo e un servizio personale;

l’attività agricola viva e vissuta che gli ospiti possono conoscere da vicino;

la proposta di almeno un prodotto di produzione propria durante tutto l’anno.

@Gallo Rosso_Frieder Blickle

L’offerta dei masi Gallo Rosso è così ampia e varia che ognuno può trovare sul sito il maso che fa per sé. Per chi, invece, avesse bisogno di un piccolo aiuto per orientarsi nella scelta, sul sito di Gallo Rosso si trova un piccolo quiz – Che tipo di maso sei? – per scoprire il maso (o la tipologia di maso) più adatta.

Per ulteriori informazioni su Gallo Rosso: www.gallorosso.it

***

Gallo Rosso è il nome del marchio che dal 1998 promuove e favorisce l’attività di ormai 1.600 agriturismi in Alto Adige e che appartiene all’Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti Sudtirolesi (Südtiroler Bauernbund). Sin dalle origini lo scopo principale di Gallo Rosso è sostenere i contadini dei masi nello sviluppo di attività da affiancare all’agricoltura. La filosofia dell’Associazione Gallo Rosso è “Avvicinare le persone allo stile di vita degli agricoltori altoatesini”. L’obiettivo di questo progetto è da un lato aprire agli agricoltori altoatesini nuove fonti di reddito e dall’altro dare ai consumatori la possibilità di conoscere il mondo contadino dell’Alto Adige. La classificazione dei masi che offrono alloggio (Agriturismo in Alto Adige) è organizzata in fiori, da 1 a 5; più alto è il numero dei fiori, più numerosi sono i criteri soddisfatti dalla struttura. Inoltre, attraverso standard qualitativi elevati e criteri severissimi, l’Associazione sostiene il lavoro di oltre 100 masi che si dedicano alla ristorazione contadina (Masi con Gusto), all’artigianato autentico (Artigianato contadino) e alla produzione di prodotti gastronomici genuini (Sapori del maso).