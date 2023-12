Operazione antidroga in Val di Sole e Non da parte dei Carabinieri

Operazione antidroga condotta ieri dai Carabinieri della Compagnia di Cles nelle Valli di Sole e Non, che, a conclusione di mirata indagine effettuata dal Nucleo Operativo del principale centro noneso, ha portato al deferimento di 14 persone la cui posizione è ora al vaglio della Procura della Repubblica di Trento in merito a condotte di spaccio di sostanze stupefacenti. A cinque di loro è stato contestato il più grave reato di associazione finalizzata al traffico illecito di droga. Sotto esame oltre 300 episodi di spaccio, prevalentemente di cocaina. L’indagine, avviata nel 2021, ha permesso il sequestro di un quantitativo di quasi 4 etti della predetta polvere bianca, destinato al mercato illegale delle valli, oltre a più di 30 grammi di hashish ed alcuni grammi di marijuana. Si stima che lo spaccio della cocaina sequestrata avrebbe potuto fruttare quasi 40.000 €.

A riscontro della complessa attività investigativa svolta in Val di Sole e Non, svolta con attività tecniche di intercettazione e svariati servizi di osservazione, controllo e pedinamento, sono stati segnalati al Commissariato del Governo di Trento 6 assuntori di stupefacenti, nonché arrestate in flagranza 2 persone, tra settembre e dicembre del 2021, la prima in Val di Non e la seconda in Valle di Sole, controllate in due distinte occasioni e trovate in possesso, rispettivamente, di 45 grammi di cocaina ed oltre 20 grammi della stessa sostanza stupefacente, in entrambi i casi occultati all’interno di autovetture.

All’alba di ieri, dunque, sono state effettuate 5 perquisizioni antidroga delegate dall’Autorità Giudiziaria, 3 in Valle di Sole, 1 in provincia di Savona e l’ultima a Frosinone. Solo in Valle di Sole sono stati impiegati quasi 20 militari appartenenti al Nucleo Operativo ed al Nucleo Radiomobile di Cles, nonché alle Stazioni di Malè, Mezzana e Novella, con il supporto del Nucleo Carabinieri Cinofili di Laives con al seguito il fedelissimo cane antidroga “Kelly”, un bellissimo pastore tedesco. In particolare, presso uno degli obiettivi solandri, sono stati rinvenuti e sequestrati in un’abitazione alcuni grammi di marijuana ed hashish, più un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento di dosi, il tutto sottoposto a sequestro. Segnalato anche un ulteriore assuntore all’Autorità Amministrativa.

L’attività di polizia giudiziaria è da mettere in relazione, costituendone un’appendice, alla più nota indagine Postalmarket, condotta sempre dall’Aliquota Operativa di Cles e conclusa nel 2019 con 18 ordinanze di custodia cautelare in carcere.

Il contrasto all’uso ed allo spaccio di sostanze stupefacenti resta una delle priorità per i Carabinieri della Compagnia di Cles, grazie al contributo di tutti i reparti dipendenti, sia quelli investigativi e di pronto intervento che le 15 Stazioni dislocate nei territori delle Comunità della Valle di Sole, della Val di Non e della Paganella.

Per gli indagati vige la presunzione di innocenza fino a quando la colpevolezza non sarà accertata con sentenza irrevocabile.