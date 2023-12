La scelta di Kate: niente tate e cortigiani all’Adelaide Cottage

Niente tate e cortigiani: i Principi del Galles hanno deciso di abbandonare una vita reale, così come ci si aspetterebbe, optando per una vita da ricchi borghesi. A spiegarlo The Sun che ha fatto trapelare numerose decisioni prese dal Principe William e da Kate Middleton che hanno deciso l’anno scorso di trasferirsi all’Adelaide Cottage a Windsor. La coppia reale, entrambi di 41 anni, ha ritenuto che questa fosse la decisione migliore per offrire ai loro tre figli – il Principe George, la Principessa Charlotte e il Principe Louis – una vita più idilliaca e tranquilla.

Una scelta che ha sorpreso anche alla luce della residenza scelta nello specifico dato che questa non ha richiesto lavori di ristrutturazione visto che è stata sistemata – sempre così come riporta The Sun – solamente nel 2015 e che prevede solo 4 camere da letto: una per ognuno dei figli e una per la coppia. Nessuna stanza per tate e cortigiani che vengono convocati solo all’occorrenza. La storica ex tata del Principe George, Maria Borrallo, non risiede più con loro. A prendere questa decisione Kate Middleton che ha imposto ai figli tutta una serie di regole da seguire come quello di prepararsi da soli lo zaino allo scopo di renderli indipendenti.

Ad aiutarla – così come riportato dal Mirror – è stata la ormai storica ex tata Maria Borrallo e i Principini devono così andare a dormire rigorosamente alle 19, essere disponibili a mangiare qualsiasi cibo e a usare con parsimonia dispositivi elettronici.

Ritornando alla loro decisione di trasferirsi all’Adelaide Cottage, si afferma che la residenza è stata scelta per garantire la massima riservatezza per la coppia, è ben nota a riguardo l’intenzione del Principe William di evitare contatti con la stampa o con paparazzi, anche se la sontuosa residenza a Kensington, con ben 20 camere su 4 piani, rimarrà a disposizione della coppia.