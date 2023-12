E-cig usa e getta. “Stop a sigarette elettroniche usa e getta, sono una minaccia per la salute e l’ambiente”

Se ne parla tanto, alcuni Paesi stanno studiando delle azioni ed anche l’Italia dovrebbe muoversi. Il riferimento è alle sigarette elettroniche usa e getta. Per l’associazione Codici rappresentano una minaccia sia per la salute dei consumatori che per l’ambiente.

Sulla questione è intervenuto direttamente Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici, affermando: “A livello internazionale è in corso una riflessione sulle sigarette elettroniche usa e getta. Si sta ragionando su uno stop alla vendita, come in Francia, ed all’importazione, come in Australia. Riteniamo che anche l’Italia debba affrontare l’argomento, perché presenta aspetti tanto importanti quanto delicati”.

Proseguendo, Ivano Giacomelli, ha poi aggiunto: “Come associazione siamo impegnati nella lotta al fumo perché riteniamo fondamentale tutelare la salute dei consumatori. Rientra in quest’ottica l’azione contro le pubblicità scorrette di società che cercano di far passare il concetto che le sigarette elettroniche non fanno male. Abbiamo già ottenuto importanti vittorie in tribunale e continueremo a vigilare e ad intervenire in caso di comportamenti scorretti”.

Tornando nello specifico alle sigarette elettroniche usa e getta, il Segretario Nazionale di Codici ha poi ulteriormente specificato: “Nel caso delle sigarette elettroniche usa e getta si aggiunge un altro tema a quello della salute, ovvero la questione ambientale. Questi dispositivi, infatti, rappresentano un problema non indifferente dal punto di vista dello smaltimento tra batteria ed involucro. Finisce tutto indiscriminatamente in discarica e questo è un problema che non bisogna sottovalutare”.

Infine, Ivano Giacomelli, ha concluso: “Ci auguriamo che anche in Italia si inizi a ragionare seriamente sulle sigarette elettroniche usa e getta, pensando ad uno stop come stanno facendo in altri Paesi”.