Caso Ferragni, le dure parole di Rienzi (Codacons)

Dopo la multa dell’Antitrust per il caso del pandoro, Chiara Ferragni ha pubblicato un video sui social dove si scusa per l’errore e annuncia una donazione da 1 milione di euro per l’Ospedale Regina Margherita di Torino. Il Tg Plus condotto da Aurora Vena con Carlo Rienzi, avvocato e presidente del Condacons, ha affrontato il tema. L’associazione dei consumatori ha denunciato l’influencer più famosa d’Italia per truffa aggravata in 104 procure.

“L’ultimo messaggio lacrimoso della Ferragni ci dice che forse è mal consigliata. Ha fatto una cosa che peggio non poteva fare, perché ha ammannito altre due bugie evidenti. Ha dimostrato ancora una volta che si tratta di un’imbrogliona”, dice Rienzi.



“È una che cerca di imbrogliare le carte. Ha parlato di ‘un’errata comunicazione’ ed è la prima bugia. Poi quando dice ‘anche quando il fine è buono a volte si ottiene un cattivo risultato’, dice un’altra bugia. Non è un’errata comunicazione ma è un cartiglio scritto da lei, attaccato a tutti i pandoro, nel quale c’era una dichiarazione falsa. Prima bugia. Secondo, dice che non lo farà più, che il fine era buono. Ma il fine non era buono, perché non era di aiutare i bambini malati dell’ospedale ma era quello di mettersi in tasca i soldi. Quindi secondo falso. Ci risparmi questi piagnistei ridicoli e bugiardi. Noi andiamo avanti e non solo nei suoi confronti. Abbiamo tanti altri influencer che abbiamo dovuto denunciare. Il problema è legare alla vendita di un prodotto, di una merce, di un servizio, la beneficienza. La beneficienza si fa e basta. Anche questo milione che vuole dare, lo deve dare alla presidenza del Consiglio dove c’è l’apposito ufficio che si occupa delle donazioni. Ma ci possiamo fidare di un milione che lei regala adesso per scusarsi e per far finta di essere pentita?”, ha aggiunto il presidente del Codacons.