Si uccide a 14 anni con la pistola del padre

Una triste storia quella che ha coinvolto un giovane ragazzo ritrovato ucciso con un colpo di pistola. Il corpo del ragazzo è stato ritrovato dopo qualche ora dalla scomparsa in un fosso nei pressi di Castelfranco Emilia. Ne danno notizia l’Agenzia Ansa e il quotidiano La Stampa di Torino specificando che il ragazzo ha usato l’arma del padre che lavora in questura a Modena. Non vi sono dubbi da parte delle forze dell’ordine circa il suicidio e si sta cercando di capire quali siano le motivazioni del gesto che ha coinvolto l’adolescente e sconvolto una comunità intera.

L’allarme per la sparizione del giovane, che frequenta un istituto superiore a Modena, un ragazzo sportivo, senza problemi o disagi apparenti, è scattato nella giornata di ieri. La famiglia ha presentato denuncia e il padre si sarebbe accorto quasi subito dell’assenza dell’arma da casa.

Intorno alle 11 di stamane il drammatico ritrovamento del corpo, in via Prati, così come riportato anche dai due autorevoli quotidiani. Il sopralluogo di Scientifica e medico legale non ha lasciato incertezze sulla dinamica del gesto: il ragazzino si è sparato.

Non risultano messaggi o biglietti di spiegazione. Il suo telefono, sempre rimasto raggiungibile, è stato preso in custodia e verrà analizzato, per mettere in fila e decifrare gli ultimi contatti avuti dal 14enne.