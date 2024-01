Oscar Pistorius rilasciato sulla parola 11 anni dopo aver ucciso Reeva Steenkamp

Dopo undici anni dalla uccisione della sua fidanzata Reeva Steenkamp, Oscar Pistorius è stato rilasciato sulla parola da una prigione sudafricana. Sconterà la restante parte della pena che gli è stata data agli arresti domiciliari. Una decisione in parte condivisa dalla famiglia della vittima che, come riporta la BBC, non riporterà indietro la loro figlia.

Pistorius, che ora ha 37 anni, ha sparato alla signora Steenkamp più volte nel 2013 attraverso una porta. Il doppio amputato in seguito affermò di averla scambiata per un ladro, l’accusa ha sostenuto la tesi di una discussione sfociata in violenza e omicidio premeditato. Alcuni hanno ipotizzato che il movente potesse essere nascosto nel tablet della vittima.

Pistorius è stato infine condannato per omicidio nel 2015 dopo che una corte d’appello aveva annullato un precedente verdetto di omicidio colposo. Secondo la legge penale del Sudafrica , tutti i delinquenti hanno diritto a essere presi in considerazione per la libertà condizionale una volta che hanno scontato la metà della pena totale, che per Pistorius è stata finalmente fissata nel 2017 a 13 anni e cinque mesi.

Vivrà seguendo un preciso schema di regole – inclusa l’impossibilità di parlare con i media – fino alla scadenza della sua pena che è prevista nel 2029.