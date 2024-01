Si lancia nudo dentro la vasca di un negozio

Un uomo di 42 anni, George Owens, si trova in seri guai dopo essersi spogliato e tuffato nudo in un laghetto all’interno di un negozio di articoli sportivi per la pesca a Leeds, in Alabama. Il tutto sotto lo sguardo attonito dei presenti che hanno filmato la scena surreale.

L’uomo, così come riporta TMZ, si è tuffato in una piscina presente nel locale dal piano superiore del negozio, eseguendo un impressionante tuffo, proprio prima dell’orario di chiusura. L’uomo di 42 anni dell’Alabama ha infatti fatto un salto “a palla di cannone” nell’acquario e poi si è fermato sotto una cascata. Ha lasciato l’acqua per urlare contro due agenti, poi si è tuffato di nuovo nell’acquario, ha detto la polizia. Potrebbe sembrare nei fatti uno scherzo, semmai un pò esagerato, ma i successivi fatti riportati da altre testate – tra cui AP – che hanno anche aggiunto come questi poco prima avesse urtato un palo con la sua macchina.

Nonostante la sua resistenza iniziale, la polizia è riuscita ad arrestarlo con non poche difficoltà e ad allontanarlo dal negozio.

La notizia dell’uomo nudo che si è lanciato dentro la vasca di un negozio è stata riportata anche dalla stazione radio WDNG 95.1 The Mountain che goliardicamente ha detto: “Qualcuno vuole fare un tuffo con George? George della giungla, baby! Il Leeds Alabama Bass Pro Shops ha avuto una sorpresa inaspettata ieri sera al massiccio acquario dei Giants. Dopo essersi schiantato con la sua auto con la famiglia dentro contro un lampione di un parcheggio. George della giungla poi ha iniziato a strizzare una palla di cannone nel vetro e ha cementato lo stagno, è uscito, poi si è tuffato di nuovo e è riuscito persino a camminare sulla luna sul fondo del carro armato. Questo prima di arrampicarsi e mettersi al tappeto prima dell’arresto. Pregheremo per te Giorgio della Giungla”.

Secondo la polizia, il fatto è stato preceduto da un incidente automobilistico avvenuto nel parcheggio del negozio, dove Owens avrebbe colpito un palo con la sua vettura. Dopo l’incidente, Owens avrebbe deciso di uscire dalla macchina, togliersi i vestiti e entrare nel negozio.

Owens è stato accusato di diversi reati, tra cui danneggiamento e aggressione a un agente di polizia. Ha anche rivolto commenti osceni agli agenti ed è stato sottoposto a valutazione psichiatrica in ospedale.