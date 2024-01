Elon Musk nega di far uso di droghe pesanti

La notizia ha fatto rapidamente il giro del Mondo: Elon Musk, l’uomo più ricco al Mondo, farebbe uso di droghe pesanti come LSD, cocaina, ecstasy, funghi psichedelici e ketamina. A negarlo dopo poche ore su X lo stesso Musk che ha affermato: “Dopo quella boccata con Rogan, ho accettato, su richiesta della NASA, di fare 3 anni di test antidroga casuali. Non sono state trovate nemmeno tracce di droghe o alcol.”

A lanciare la notizia – reputata come fake news dallo stesso Musk – un articolo che è comparso nelle scorse ore sul Wall Street Journal (WSJ) in cui sono state illustrate le preoccupazioni tra coloro che ricoprono ruoli apicali all’interno delle sue aziende. Il rischio è che tali assunzioni possa danneggiare le prestazioni delle sue aziende.

La questione infatti pare non tanto semplice dato che l’uso illegale di droghe da parte di Musk potrebbe violare le politiche aziendali di SpaceX e Tesla, così come i contratti federali. Tuttavia, la questione non è mai stata formalmente trattata durante le riunioni del consiglio per evitare che fosse registrata nei verbali. Il codice di condotta di Tesla vieta l’uso di droghe in azienda, compresi dirigenti e dipendenti, anche al di fuori dell’ufficio.

L’illazione sull’uso di droghe da parte di Musk poteva trovare appoggio alla luce di quanto avvenuto nel 2018 quando nel corso di un podcast con il comico Joe Rogan Musk aveva sorpreso tutti facendosi riprendere mentre fumava marijuana e beveva whiskey. Allora non era stato commesso alcun reato dato che il consumo di cannabis, sebbene illegale al tempo in 41 Stati, non lo era in California dove venne realizzato il podcast. Inoltre Musk aveva precisato che faceva un uso sporadico di cannabis perchè andava ad incidere sulla sua produttività.

Con tutta probabilità la vicenda sulle droghe pesanti che ha coinvolto Musk potrebbe basarsi su manovre che possano direttamente o indirettamente danneggiare lui e il suo impero, sicuramente fatto con duro lavoro, sacrificio e genialità.