Mamma si getta dal balcone con la figlia. MOIGE: “Inaccettabile lasciare sole mamme. Introdurre figura dell’assistente materno-infantile”

Tragedia a Ravenna, dove questa mattina una donna di 41 anni si è gettata dal nono piano con la figlia di 6 anni ed il loro cane.

La donna è ora ricoverata in gravi condizioni, mentre la bambina e l’animale sono morti sul colpo. Il marito, che era in casa e non si è accorto di nulla, ha detto che non immaginava che la moglie potesse compiere un simile gesto. La donna era assistita da anni da un centro di salute mentale.

Sulla vicenda è intervenuto Antonio Affinita, Direttore Generale del MOIGE (Movimento Italiano Genitori), affermando: “Sono troppe le storie di mamme che arrivano a compiere simili gesti, ed è inaccettabile che le donne vengano lasciate sole dopo il parto, senza alcuna assistenza o senza la presenza di figure competenti, preparate ad anticipare simili situazioni.”

Proseguendo nel suo intervento, Antonio Affinita ha poi ulteriormente aggiunto: “Occorre fornire un supporto emotivo, pratico e psicologico alle donne, non solo nei primi mesi che seguono il delicato evento del parto, ma per i primi anni di vita dei loro figli. È necessario creare reti di relazioni affinché le mamme non siano sole ed abbiano qualcuno su cui contare in ogni momento”.

Infine, concludendo il suo intervento, il Direttore Generale del MOIGE ha specificato: “Ci auguriamo che si avvii quanto prima una riflessione su questi temi, riprendendo la proposta avanzata non molto tempo fa, ma mai concretizzata, di introdurre la figura dell’assistente materna. Un sostegno per le mamme e un modo per costruire una maternità serena e consapevole”.

(Fonte: MOIGE – Movimento Italiano Genitori)