Teatro di Villazzano – La Covida Loca

Di: Andrea Visibelli

Contributo alla regia: Mirko Corradini

Con: Andrea Visibelli, Lorenzo Bonaccorsi.

Produzione: Compagnia TeatroE Due quarantenni si trovano a dover convivere per far fronte alle rispettive precarietà e vengono travolti dalla quarantena di Marzo 2020.

Mario è reduce da divorzio e licenziamento, entrambe ad opera della sua ex moglie-capoufficio; la batosta lo radica ancora di più alla sua convinzione che il successo sia l’unico metro di giudizio per valutare un uomo, quindi si butta in un nuovo progetto, con la determinazione dei disperati.

Gianluca è uno scapolo che ha evitato ogni responsabilità per tutta la vita e si trova, proprio grazie al confronto con Mario, a prendere delle decisioni importanti e cambiare la sua prospettiva.

Una convivenza forzata, una fusione tra due mondi posti in due “galassie lontane lontane”. I due amici/nemici troveranno l’uno nell’altro il giusto stimolo al cambiamento.

Alla fine ogni disastro avrà la propria soluzione e ogni tassello troverà il suo posto. Il mosaico finito, però, sarà quello che i due protagonisti si aspettano? INFORMAZIONI UTILI: Giorno: venerdì 12 gennaio 2024Orario: 20.45 Location: Teatro di Villazzano (Via U. Giordano 6)



BIGLIETTI DISPONIBILI