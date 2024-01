Sci. Trionfo di Sofia Goggia in discesa ad Altenmarkt: è il 24° in Coppa del Mondo

Quella di ieri è stata una giornata dalle forti emozioni per Sofia Goggia: non solo per il primo trionfo stagionale in discesa libera ma anche perché, con la vittoria, la numero 24 in Coppa del Mondo, la sciatrice bergamasca ha raggiunto Sofia Brignone in cima alla classifica delle atlete italiane plurivincitrici.

Quella di ieri è stata una giornata dalle forti emozioni per Sofia Goggia: non solo per il primo trionfo stagionale in discesa libera ma anche perché, con la vittoria, la numero 24 in Coppa del Mondo, la sciatrice bergamasca ha raggiunto Sofia Brignone in cima alla classifica delle atlete italiane plurivincitrici.

Al termine della gara l’atleta non ha nascosto l’emozione scoppiando in lacrime. Lacrime dovute, come ha chiarito in seguito, intervistata dalla Rai al termine della gara, alla gioia per aver conseguito una vittoria su una pista dove storicamente non aveva mai ottenuto grandi risultati e chiarendo come, dopo la caduta di venerdì nello Slalom Gigante, non fosse al top a livello emozionale. Sofia Goggia, sempre ai microfoni della Rai, ha poi ulteriormente specificato di essere molto contenta per il risultato ottenuto, arrivato al termine di una gara non perfetta, chiarendo poi di non aver “tirato ancora fuori tutta la sua cavalleria” e di “stare facendo un po’ fatica”.

Con questo risultato Sofia Goggia, consolida il primo posto nella classifica generale di Discesa libera con 230 punti, portando a 93 i punti di vantaggio sulla seconda, la sciatrice svizzera Jasmine Flury che ha totalizzato 137 punti, e 99 sulla austriaca Mirjam Puchner, terza classificata con 131 punti.

Nella classifica generale invece, al momento, al comando è sempre salda la posizione della sciatrice statunitense Mikaela Shiffrin, che guida la classifica con 929 punti. Inseguono l’italiana Federica Brignone, seconda con 765 punti, e la slovacca Petra Vhlova, terza con 622 punti.

Prosegue così nel migliore dei modi il periodo positivo di Sofia Goggia che in stagione era già riuscita a conquistare tre podi con la ciliegina sulla torta della vittoria dello scorso 8 dicembre del Supergigante a Sankt Moritz.

Oggi, nel Supergigante, l’atleta bergamasca proverà a bissare il successo ottenuto nella gara di ieri, con la stessa Goggia che ha dichiarato come la gara sarà una nuova battaglia e come la speranza sia quella che il risultato possa arridere ad un’italiana.