“La Giornata dell’1-1-2”. Centrale unica di emergenza apre le porte ai cittadini

La Centrale unica di risposta è operativa in Trentino dal 6 giugno 2017 e raccoglie tutte le chiamate di emergenza generate sul territorio provinciale e le gestisce, trasferendole quando necessario agli enti di competenza (Forze dell’ordine, Emergenza sanitaria, Vigili del fuoco e Guardia costiera).



Con l’iniziativa di porte aperte, anche il Trentino aderisce – come ogni anno – a “La Giornata del 112”, il Numero Unico di emergenza dell’Unione europea, contattabile da qualsiasi stato membro, da rete fissa o mobile, oppure tramite App.



Il personale sarà a disposizione per illustrare come si svolge il lavoro in Centrale e in particolare come vengono gestite le chiamate di emergenza. Sarà inoltre allestito un apposito spazio dedicato a bambini e ragazzini di età compresa tra i 3 e i 10 anni, dove si svolgeranno attività specifiche per scoprire le funzioni della Centrale di emergenza e soprattutto per imparare ad effettuare una chiamata di emergenza.



Per partecipare alle visite guidate, basta compilare il form all’indirizzo tinyurl.com/open-day-112-tn entro l’8 febbraio a mezzogiorno. Per motivi organizzativi e di sicurezza, sarà consentita la visita solo a chi si è pre-iscritto. Per ulteriori informazioni, basta contattare il numero 0461.495250.