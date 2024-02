Scuola. Valditara: “Al Severi di Milano 70 mila euro di danni e didattica bloccata. Vanno sempre identificati responsabili delle occupazioni”

L’occupazione dell’istituto “Severi” a Milano avrebbe causato, secondo una prima stima comunicatami dalla preside, circa 70.000 euro di danni. Risulta danneggiato anche materiale PNRR da poco fornito alla scuola dal Ministero.

“L’occupazione dell’istituto “Severi” a Milano avrebbe causato, secondo una prima stima comunicatami dalla preside, circa 70.000 euro di danni. Risulta danneggiato anche materiale PNRR da poco fornito alla scuola dal Ministero. L’occupazione è durata tre giorni ma ha causato una inagibilità dell’istituto che dal 30 gennaio si protrarrà fino al 17 di febbraio con grave pregiudizio per la formazione degli studenti”.

E’ iniziato con queste parole l’intervento con il quale, il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha voluto commentare i recenti fatti accaduti presso l’Istituto Severi Correnti di Milano, occupato per 3 giorni dagli studenti e che, secondo quanto riportato, avrebbe riportato diversi danni.

Il Ministro ha poi proseguito ricordando: “L’’occupazione, secondo quanto segnalato dalla dirigente, sarebbe stata messa in atto da una trentina di studenti a fronte di circa 1.500 alunni frequentanti l’istituto. Gli occupanti, sempre secondo la testimonianza della preside, sarebbero entrati a scuola con il volto coperto da passamontagna e avrebbero fatto barricate per ostruire gli ingressi. In queste condizioni individuare i responsabili dei danneggiamenti non è semplice”.

Infine, dopo aver specificato come ritenga fondamentale che i dirigenti scolastici si attivino per segnalare, come previsto dalla legge italiana, le occupazioni alle forze dell’ordine così da poter identificare gli occupanti e, in caso di danni, muoversi nelle sedi competenti per il risarcimento, Giuseppe Valditara ha poi concluso: “Esistono altri strumenti per un confronto pacifico e democratico tra gli studenti, uno di questi è l’autogestione. Le occupazioni creano gravi danni alla collettività, privano gli studenti del diritto costituzionale allo studio, impediscono l’attività amministrativa delle scuole: non devono più essere tollerate”