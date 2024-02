La Galleria Dom è stata riaperta

Fra i presenti vi erano il sindaco di Ledro Renato Girardi con l’assessore Roberto Sartori, il sindaco di Riva del Garda Cristina Santi ed Ezio Tarolli della Giunta della Comunità Alto Garda e Ledro, oltre ai referenti delle imprese che hanno eseguito i lavori. “Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questa riapertura in tempi ragionevoli e che hanno davvero lavorato giorno e notte per ripristinare la volta della galleria”, ha commentato Cristina Santi, mentre Renato Girardi nel parlare dei primi concitati giorni, ha espresso apprezzamento “per la capacità di garantire la sicurezza e per la competenza organizzativa dimostrata in particolare nelle fasi iniziali”. Ringraziamenti ai tecnici provinciali e alle imprese coinvolte sono stati rivolti anche da Ezio Tarolli, che ha portato il saluto del presidente della Comunità Claudio Mimiola.Sono stati 90 in totale i giorni necessari per il ripristino della volta della Galleria, al netto della sospensione dell’attività durante le festività di Natale e Capodanno: il distacco del rivestimento in calcestruzzo è stato originato dall’effetto combinato fra la sovrappressione idraulica dovuta ad un’importante circolazione idrica tra la roccia ed il rivestimento, messa a nudo a seguito della frana, e il rigonfiamento subito dalle argille che caratterizzano il substrato roccioso presente in quel tratto del tunnel. I primi lavori sono iniziati il 7 novembre con la stabilizzazione del rivestimento in calcestruzzo. Successivamente, già a partire dal 13 novembre, ultimata la bullonatura del tratto di galleria in corrispondenza della porzione interessata dalla frana, è stato possibile ripristinare la circolazione a senso unico alternato all’interno della galleria fra le 6 del mattino e le 22; i lavori sono quindi proseguiti esclusivamente in orario notturno, senza interruzioni nei week end, dalle 22 alle 6.Nel dettaglio si è trattato di ricostruire la porzione del rivestimento crollato mediante posa in opera, a strati successivi, di calcestruzzo armato, previa pulizia e regolarizzazione della superficie a contatto con la parete rocciosa, nonché di rinforzare il rivestimento della galleria attraverso la posa di centine formate da profilati metallici alle quali è stato applicato il calcestruzzo, per ripristinare l’originaria sagoma. L’intero sviluppo della volta è stato poi rivestito con una lamiera in acciaio inossidabile, in modo da ripristinare l’impermeabilizzazione del tunnel. A completamento dei lavori sono state potenziate le opere per il drenaggio e il convogliamento delle acque, per prevenire riversamenti e ristagni sulla strada. Da segnalare infine che per consentire il ripristino e rinforzo del rivestimento in calcestruzzo si è reso necessario il preventivo spostamento provvisorio degli impianti tecnologici a servizio della galleria, che sono stati riposizionati al termine dei lavori.