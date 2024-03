Un grande successo l’inaugurazione del nuovo CasaTua di Via Brennero

Sono oltre 250 le persone che nella serata di venerdì 8 marzo hanno varcato le porte del nuovo store CasaTua di Via Brennero 119 per esplorare in anteprima la proposta arredo dello showroom e assistere al coinvolgente showcooking dell’istrionico chef Andrea Mainardi.

A tenere a battesimo questa nuova avventura imprenditoriale – 1.200 metri quadrati dislocati su due livelli per una decina di professionisti dell’arredo a disposizione della clientela – il Presidente della Provincia Maurizio Fugatti, il Presidente di Confcommercio e della Camera di Commercio e Giovanni Bort e l’Assessora con delega in materia di urbanistica e sviluppo economico del Comune di Trento Monica Baggia, che hanno affiancato l’amministratore delegato Mirco Paterno nel taglio del nastro.

“Una realtà imprenditoriale trentina che investe risorse, impegno e sacrificio per creare lavoro sul territorio e nuove opportunità, anche per i giovani, ed è dunque esempio e motivo di orgoglio per tutti noi – ha commentato Fugatti”.

Un plauso a cui si sono uniti Giovanni Bort e Monica Baggia, che ha altresì evidenziato come il nuovo punto vendita contribuisca anche a proseguire nel lavoro di riqualificazione di questa parte di città.

“Un progetto – ha voluto sottolineare Mirco Paterno – per noi altamente strategico, ma che è stato reso possibile grazie al grande lavoro di squadra portato avanti negli ultimi mesi dai nostri collaboratori, che voglio ringraziare personalmente. Oggi – ha proseguito – per noi è un grande momento di festa, che abbiamo voluto condividere con la città e con i nostri clienti. E siamo davvero felici che in così tanti abbiano raccolto il nostro invito”.

La nuova struttura – in cui è stato destinato ampio spazio al noto brand ARAN Cucine, con cui CasaTua ha stretto un accordo di collaborazione nel corso 2023, e al mondo del morbido – gode infatti di un ampio parcheggio privato e di una grande visibilità su una delle arterie principali della viabilità del capoluogo, attraversata ogni giorno da un grande flusso di persone, a favore del rafforzamento della notorietà del brand. Con questo punto vendita sono in totale 12 i negozi CasaTua dislocati in tutto il Nord Italia, per un organico complessivo di 150 collaboratori, che raggiunge le 900 unità se si considera l’intero Gruppo Paterno.

Da sabato 9 marzo il negozio è aperto ufficialmente al pubblico: ogni giorno, dal lunedì al sabato, dalle 10.00 alle 19.00.