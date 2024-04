Itas Trentino. Domani a Milano gara 2 di Finale per il 3° posto

Si gioca sabato 20 aprile all’Allianz Cloud (già PalaLido) di Milano gara 2 di Finale per il 3° posto Play Off Scudetto Credem Banca 2024. L’Itas Trentino farà visita all’Allianz Milano, trovandosi avanti 1-0 nella serie che si articola al meglio delle cinque partite e che assegna alla vincente la qualificazione alla 2025 CEV Champions League.

Si gioca sabato 20 aprile all’Allianz Cloud (già PalaLido) di Milano gara 2 di Finale per il 3° posto Play Off Scudetto Credem Banca 2024. L’Itas Trentino farà visita all’Allianz Milano, trovandosi avanti 1-0 nella serie che si articola al meglio delle cinque partite e che assegna alla vincente la qualificazione alla 2025 CEV Champions League. Fischio d’inizio previsto per le ore 20.30: diretta Radio Dolomiti e live streaming sulla piattaforma OTT VBTV.

QUI ITAS TRENTINO

Dopo la preziosa vittoria in rimonta di gara 1, la formazione Campione d’Italia uscente si sposta nuovamente in Lombardia per provare a concedere il bis, in modo da portarsi sul doppio vantaggio e guardare alla seconda parte della serie con maggiori possibilità di successo finale.

“Il successo ottenuto mercoledì sera è stato molto importante, perché propedeutico al voltare pagina dopo l’eliminazione dalla corsa allo Scudetto in gara 5 di semifinale – ha spiegato l’allenatore Fabio Soli in sede di presentazione dell’appuntamento – . Siamo riusciti nell’intento di andare oltre, lo abbiamo fatto soffrendo, non giocando sempre una bella pallavolo ma mettendo tutto quello che avevamo in campo e questo mi rende orgoglioso della mia squadra e anche fiducioso verso gara 2, che sarà sicuramente un’altra battaglia sportiva, di cui vogliamo esserne protagonisti”.

La formazione trentina completerà la preparazione all’appuntamento con l’allenamento di questo pomeriggio alla ilT quotidiano Arena e con quello di sabato mattina sul campo da gioco, dove si presenterà ancora priva di Lavia (lesione di basso grado al retto addominale accusata all’indomani della conclusione della Semifinale Play Off con Monza). Sarà la partita numero 1.041 della storia maschile di Trentino Volley, la 45^ stagionale (bilancio di 34 vittorie e 10 sconfitte), la 562^ di sempre in trasferta dove solo in 215 casi è incappata nella sconfitta.

GLI AVVERSARI

L’Allianz Milano è pronta ad ospitare per la seconda volta in questa stagione l’Itas Trentino con l’obiettivo di vincere il match per poter giocare un’ulteriore partita (in quel caso l’ultima) di fronte al proprio pubblico. La sconfitta al tie break maturata mercoledì sera alla ilT quotidiano Arena costringerà infatti la squadra allenata da Roberto Piazza a dover vincere almeno una fra gara 2 e gara 3 per continuare ad alimentare le speranze di qualificazione alla CEV Champions League, torneo a cui non ha mai preso parte prima in dieci anni di attività. Matey Kaziyski, il grande ex, è l’unico in forse per questo appuntamento, avendo rimediato un infortunio muscolare al polpaccio nell’ultimo allenamento prima del debutto nella serie. Non dovesse essere del match, al suo posto giocherebbe ancora Mergarejo Hernandez in diagonale ad Ishikawa.

I PRECEDENTI

Il computo totale delle sfide ufficiali fra Trentino Volley e Powervolley Milano parla di venticinque incontri, con ben ventidue vittorie dei gialloblù, usciti sconfitti l’ultima volta il 26 novembre 2022 fra le mura amiche (1-3), prima di ottenere cinque vittorie di fila: per 3-2 il 19 febbraio 2023 a Milano e il 26 febbraio 2023 a Roma, nella semifinale di Coppa Italia, per 3-1 il 15 novembre ancora a Milano, per 3-0 il 24 gennaio a Trento e per 3-2 il 17 aprile sempre in Trentino. I meneghini nella loro storia hanno fra l’altro vinto una sola volta di fronte al proprio pubblico contro Trento (il 3 febbraio 2021 per 3-0), conquistando nelle restanti nove partite appena quattro set. La sfida di sabato verrà disputata per la settima volta al PalaLido di Milano (ora Allianz Cloud); gli altri match casalinghi si erano in precedenza giocati al PalaYamamay di Busto Arsizio (3 marzo 2019, 5 febbraio 2017 e 30 dicembre 2017), al Forum di Assago (8 febbraio 2015) e al PalaBorsani di Castellanza (il 5 dicembre 2015).

LA SERIE

Itas Trentino avanti 1-0 nella serie di Finale per il 3° posto Play Off Scudetto Credem Banca 2024 che si gioca al meglio delle cinque partite, in virtù del 3-2 maturato il 17 aprile alla ilT quotidiano Arena con parziali di 23-25, 25-18, 23-25, 25-19 e 15-11. Sabato gara 2, che potrebbe essere l’unica da sostenere in Lombardia solo in caso di altre due vittorie dei gialloblù fra questo incontro e quello successivo (gara 3) di mercoledì 24 aprile a Trento (ore 20.30). Qualora l’Allianz vincesse almeno una delle prossime due sfide, sarà necessaria anche gara 4, che si disputerà nuovamente a Milano sabato 27 aprile alle ore 20.30. Chi ottiene tre successi guadagna la qualificazione alla 2025 CEV Champions League.

GLI ARBITRI

La partita sarà diretta da Giuseppe Curto, primo fischietto di Gorizia, e Stefano Cesare, secondo arbitro di Roma. Per Curto, in Serie A dal 2013, diciassettesima gara stagionale nel massimo campionato maschile; ultimo incrocio con Trentino Volley l’11 aprile a Monza (sconfitta in quattro set). Per Cesare, in massima serie dal 1999 ed internazionale dal 2010, la partita più recente rispetto ai colori gialloblù protagonisti fra le sedici dirette in stagione è invece riferita al precedente weekend (ko casalingo con Monza al tie break in gara 5 di semifinale).

RADIO, INTERNET E TV

Gara 2 sarà raccontata in cronaca diretta da Radio Dolomiti, media partner della Trentino Volley. Le frequenze per ascoltare il network regionale sono consultabili sul sito www.radiodolomiti.com, dove sarà inoltre possibile seguire la radiocronaca live anche in streaming.

Confermato pure il servizio (a pagamento) sulla piattaforma OTT “VBTV”. Per maggiori informazioni sulla fruizione dello stesso consultare https://it.volleyballworld.com/volleyball-tv-it.

In televisione una sintesi andrà in onda lunedì 22 aprile 2024 alle ore 21.30, su RTTR – media partner di Trentino Volley.

Su internet gli aggiornamenti punto a punto saranno curati dal sito della Lega Pallavolo Serie A (www.legavolley.it) e da www.trentinovolley.it e saranno sempre attivi sui Social Network gialloblù (www.trentinovolley.it/facebook, www.trentinovolley.it/instagram e www.trentinovolley.it/twitter).