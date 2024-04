Pusher cerca di nascondere dosi in bocca. Ennesimo arresto dei Carabinieri in Piazza della Portella

Nuovo colpo messo a segno dalla “task force” predisposta dai Carabinieri di Trento al fine di contrastare in modo sempre più incisivo la criminalità “da strada” nelle zone più “sensibili” del Centro cittadino.

In particolare, nella serata di martedì 23 aprile, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trento hanno arrestato un cittadino tunisino quasi trentenne, in Italia di fatto senza fissa dimora e con precedenti penali, a seguito di un mirato controllo condotto in Piazza della Portela.

I militari, infatti, attirati dall’atteggiamento sospetto dell’uomo, dopo averlo seguito per un breve tratto nei suoi spostamenti, hanno deciso di procedere alla sua identificazione. Durante tale fase, però, il fermato ha cominciato a muovere in modo “strano” la bocca, come se stesse provando a forzarsi per ingoiare rapidamente qualcosa. A questo punto, dopo averlo immobilizzato, i militari hanno così scoperto che all’interno del cavo orale il soggetto stava “custodendo” ben 8 dosi di cocaina che aveva appena cercato di ingerire – senza riuscirci – al fine di non farle rinvenire dai Carabinieri.

La successiva perquisizione personale ha quindi permesso il rinvenimento di quasi 400 euro in banconote di vario taglio, quale probabile provento della precedente attività di spaccio.

L’uomo è stato dunque successivamente condotto presso le camere di sicurezza della caserma dei Carabinieri di via Barbacovi, in attesa del giudizio per direttissima che si è tenuto ieri mattina, al termine del quale è stata disposta nei confronti dello stesso la misura cautelare della detenzione in carcere fino alla celebrazione del processo.

Per l’indagato vige la presunzione di innocenza fino a quando la sua colpevolezza non sarà accertata con sentenza irrevocabile.