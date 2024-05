Cibus. Anche 7 imprese trentine al Salone internazionale dell’alimentazione di Parma

Anche sette imprese trentine al Salone internazionale dell’alimentazione di Parma. Assieme a Trentino Sviluppo, da oggi al 10 maggio, proporranno prodotti e contenuti su sani stili di vita, probiotici, nutraceutica e cibi biologici nel padiglione “Cibus Healthy”

(m.d.c.) – Dalle mele crioessicate ai piatti “di pane”, passando per i sughi vegani e i cibi pronti confezionati in atmosfera controllata, sono sette le aziende trentine del “mangiar sano” che dal 7 al 10 maggio saranno presenti al Salone internazionale dell’alimentazione di Parma. Le aziende saranno ospitate nello stand territoriale trentino coordinato da Trentino Sviluppo all’interno del padiglione “Cibus Healthy”, curato dall’azienda Endu, insediata in Progetto Manifattura.

In merito è intervenuto direttamente il direttore dell’Ambito Imprese, Alberto Turchetto, spiegando: “Trentino Sviluppo supporta la crescita del cluster delle imprese trentine del comparto healthy attraverso azioni e strumenti che valorizzano le produzioni di eccellenza, la crescita professionale, la commercializzazione, la nascita di nuove relazioni commerciali, lo sviluppo di prodotti innovativi. La presenza a Cibus è l’occasione di presentare sette realtà locali d’eccellenza con prodotti naturali, biologici, vegani, innovativi, perfetta espressione del territorio di provenienza, ma anche rintracciare le tendenze internazionali del settore healthy e creare nuove connessioni di business”.

L’idea è infatti quella di approcciarsi al biologico nel senso ampio del termine, al fine di ricomprendere nel cluster anche le aziende in linea con i valori del mangiar sano, del chilometro zero e del dare preferenza ai prodotti naturali.

Le sette imprese trentine che hanno aderito allo stand territoriale all’interno del padiglione “Cibus Healthy”, curato da Endu, azienda per il networking e l’organizzazione di eventi sportivi e sulla qualità della vita insediata in Progetto Manifattura, sono: Graziadei Surgelati con la sua pasticceria surgelata a base di mela e Renato Travaglia – sempre di Cavedine – con i succhi e le confetture biologiche a base di mela, NextFood di Bondone con i piatti pronti confezionati in atmosfera controllata e Pappami di Rovereto con i piatti “di pane”. Da Trento arrivano poi Iprona con bevande e snack naturali a base di frutta, Melite con gli snack e granulari a base di mela crioessicata e Mondovè con i suoi sughi vegetali.

Domani, mercoledì 8 maggio, le 7 aziende assieme a Trentino Sviluppo saranno presenti all’Arena Healthy della fiera a partire dalle ore 15.45 per un panel dedicato alla ricerca dell’equilibrio tra tradizione e innovazione in ambito food in Trentino. Si parlerà dunque di alimentazione salutare, ma anche di alimentazione per gli sportivi e poi di prodotti vegani, nutraceutica e cibi ricchi di vitamine, proteine e probiotici.