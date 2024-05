MUSE. Planet Party: coltiviamo il futuro che desideriamo

Escape room, cacce al tesoro, laboratori di riciclo e arte della ceramica, un nuovo ciclo di Podcast: torna al MUSE, sabato 11 maggio 2024 dalle 13 alle 19 il Planet Party, iniziativa rivolta a bambine, bambini e famiglie per stimolare e far crescere l’attenzione per l’ambiente e la sua salvaguardia con modalità interattive e giocose.

Escape room, cacce al tesoro, laboratori di riciclo e arte della ceramica, un nuovo ciclo di Podcast: torna al MUSE, sabato 11 maggio 2024 dalle 13 alle 19 il Planet Party, iniziativa rivolta a bambine, bambini e famiglie per stimolare e far crescere l’attenzione per l’ambiente e la sua salvaguardia con modalità interattive e giocose.

L’evento si inserisce all’interno del programma Kid Pass Days, si svolge con ingresso a pagamento, le attività sono su prenotazione e gratuite ad eccezione dell’Escape room.

Tra le proposte in programma molte sono a ciclo continuo e si svolgono dalle 13 alle 19.

Tra queste, Detective del pianeta, speciale ricerca di oggetti misteriosi nascosti tra le sale del museo con l’aiuto degli indizi contenuti nei QR code mentre Sessanta minuti per la Terra – Escape room si svolge attraverso una App per trovare gli indizi nascosti tra le sale espositive e rispondi ai quesiti. A pagamento.

Sempre a tema tecnologia, Lavazza full immersive Experience è un’esperienza immersiva che porta visitatrici e visitatori, grazie a un oculus in una vera piantagione del Messico, per osservare e apprezzare l’attività quotidiana delle/i lavoratrici/ori e delle/i coltivatrici/ori. In collaborazione con Lavazza Group.

Tra i laboratori pratici e manuali, La rivincita delle marionette di stoffa, workshop per divertirsi a costruire marionette o altri gadget con stoffe colorate e materiali di riciclo. Laboratorio a cura di Anna Andreatta di Siebenpunkt.

Dal Messico all’Italia, ecco la Spaghetti Challenge, per sfidare amiche e amici in una costruzione fatta interamente di pasta. Un modo insolito per riflettere, giocando, sul senso dell’obiettivo 17 dell’Agenda 2030.

Al MUSE FabLab sarà poi possibile riflettere sulla differenza tra energia e potenza e apprendere, non senza stupore, quanto consumano i nostri apparecchi elettronici, grazie a Pit stop al FabLab: consumi energetici.

Dalle 14 alle 18 negli Orti del MUSE si svolgerà infine il Laboratorio inclusivo di ceramica, per realizzare una parte dell’opera “Atipica-Mente, le sfumature dello spettro”, una dimostrazione visita del concetto di neurodiversità. Un laboratorio creativo e cooperativo per riflettere su un futuro più inclusivo, accessibile e sostenibile. Iniziativa dell’Associazione I Lari per la creazione dell’opera collettiva “Atipica-Mente le sfumature dello spettro” della ceramista Francesca Sarti.

Tra le attività a orario fisso, alle 14.30, alle 16 e alle 17.30, Rifiuto dove ti metto? Per imparare a osservare e riconoscere i rifiuti perché, a volte, differenziare non è così semplice! Prenotazione su Ticketlandia in fase di acquisto del biglietto.

Alle 13.30, alle 15.30 e alle 17.30, Plastica al giro di boa, per seguire il viaggio di un rifiuto plastico dalla montagna al mare.

Il Podcast. Il futuro è oggi. Conversazioni sulla sostenibilità

In occasione del Planet Party, esce online sulle piattaforme Spreaker e Spotify una nuova serie di Podcast dal titolo “Il futuro è oggi. Conversazioni sulla sostenibilità”: un prodotto a più voci, sul format del talk radiofonico. Sei puntate per esplorare il tema della sostenibilità in compagnia di voci esperte del panorama nazionale museale e della divulgazione, ma anche di aziende che sostengono la Galleria della Sostenibilità. A cura di MUSE in collaborazione con Lavazza Group, BPER Banca, Gruppo ITAS, Assocarta, Gruppo Dolomiti Energia, Levico Acque S.B. Online dall’11 maggio.

I Kidpass Days

La decima edizione dei KID PASS DAYS sarà sabato 11 e domenica 12 maggio 2024: il grande evento dedicato alle famiglie per scoprire il patrimonio culturale, storico, artistico e scientifico di tutta Italia. Una maratona di 150 eventi in presenza organizzati in simultanea, in collaborazione con 120 musei, spazi culturali, castelli, planetari, parchi archeologici e associazioni da nord a sud.

Il MUSE aderisce ai Kid Pass Days, sabato 11 maggio, con l’evento Planet party, al MUSE e con Filo Filò un pomeriggio dedicato alla tessitura per mettersi alla prova tra telai, fusaiole e frammenti di tessuti e creare un braccialetto con le proprie mani, al Museo delle Palafitte del Lago di Ledro, dalle 14 alle 16.