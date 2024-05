Federconsumatori. Presentato l’opuscolo “Quanto mi costa? Dal caro bollette alle energie rinnovabili”

"È stato presentato oggi a Roma, presso la sala stampa della Camera dei Deputati, l’opuscolo “Quanto mi costa? Dal caro bollette alle energie rinnovabili.”

E’ iniziato con queste parole la nota con la quale Federconsumatori, l’Associazione a tutela di consumatori ed utenti, ha reso nota la presentazione dell’opuscolo “Quanto mi costa? Dal caro bollette alle energie rinnovabili”, una guida a disposizione della collettività per agevolarla nella scelta di energia, luce e gas.

“Una guida preziosa che sarà a disposizione dei cittadini per orientarli, guidarli e supportarli nelle loro scelte in tema di energia, alla luce dell’uscita dal mercato tutelato dell’energia elettrica e del gas e in tema di sostenibilità. Lo SPI-CGIL, la Federconsumatori e il mensile Liberetà hanno predisposto questa guida, per rispondere alla forte e crescente domanda di informazione da parte dei cittadini, per diffondere consapevolezza e approfondire i temi dell’energia” ha poi ulteriormente precisato l’Associazione.

Federconsumatori ha poi reso noto come tale opuscolo sia stato presentato da Carla Matrantonio (Segretaria Nazionale SPI-CGIL), Fabrizio Ghidini (Vicepresidente Federconsumatori), Rossella Muroni (Presidente Nuove Ri-Generazioni), Katiuscia Eroe (Responsabile nazionale energia Legambiente), Rosita Carnevalini (Direttore della Direzione consumatori e utenti Arera), Vinicio Peluffo (Deputato X Commissione attività produttive, commercio e turismo) e come lo stesso sarà reso presto disponibile per i cittadini.

“Ci saremmo aspettati dal Governo una campagna in questo senso, ma non essendo stata predisposta nei tempi utili, abbiamo deciso di fornire ai cittadini una chiave di lettura dei cambiamenti in atto, oltre alla consueta attività di supporto e informazione che quotidianamente svolgiamo nei nostri sportelli. Oltre a ciò, continuiamo a rivendicare misure di sostegno alle famiglie in tema di costi energetici e riqualificazione, che il Governo sta invece pericolosamente smantellando” ha poi concluso Federconsumatori.