Pilota parapendio precipita su una pianta sopra l’abitato di Bondone: intervento del Soccorso Alpino

Una pilota di parapendio del 1993 della Repubblica Ceca è stata soccorsa nella tarda mattinata di oggi, dopo essere precipitata su una pianta, nei boschi tra l'abitato di Bondone e malga Alpo, a una quota di circa 1.400 m.s.l.m..

Una pilota di parapendio del 1993 della Repubblica Ceca è stata soccorsa nella tarda mattinata di oggi, dopo essere precipitata su una pianta, nei boschi tra l’abitato di Bondone e malga Alpo, a una quota di circa 1.400 m.s.l.m..

Da una prima ricostruzione pare che la donna abbia avuto dei problemi dopo la fase di decollo, finendo su una pianta a circa 20 metri di altezza da terra, senza riportare gravi conseguenze. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 11.15.

La Centrale Unica di Trentino Emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero ed ha attivato la Stazione Valle del Chiese del Soccorso Alpino e Speleologico. Mentre quattro soccorritori, tra cui una sanitaria del Soccorso Alpino, si portavano sul luogo dell’incidente via terra, l’elicottero ha sbarcato con il verricello il Tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino.

Successivamente, con una seconda rotazione, ha elitrasportato sul posto altri due soccorritori della Stazione Valle del Chiese per dare supporto nelle operazioni di recupero. I soccorritori hanno raggiunto la pilota ed hanno attrezzato un ancoraggio, per poi calarla fino a terra, per circa 20 metri.

La donna è stata visitata sul posto dall’equipe sanitaria dell’elisoccorso; per lei non è stato necessario alcun ricovero in ospedale. I soccorritori la hanno successivamente accompagnata a valle ed hanno recuperato la vela dalla pianta, per concludere l’intervento intorno alle 13.

(Fonte: Soccorso Alpino e Speleologico)