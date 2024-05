Andrea Diprè è tornato a pubblicare contenuti

Nei giorni scorsi il noto Avvocato famoso per le sue invettive nel web era stato protagonista di alcune esilaranti avventure: reclamava, nello specifico, di essere avvocato di diritto, poiché laureato e pagante e di essere un professionista ingiustamente escluso dall’elenco dei professionisti.

Su TikTok nei suoi ultimi video effettivamente risulta essere a Trento, rimprovera la movida locale di non avere denaro sufficiente (3 milioni) per poterlo ospitare. Effettivamente è difficile che in Trentino si trovino i soldini sufficienti per personaggi importanti.

In questo momento, alla luce degli ultimi video, i fan, sostenitori e conterranei del personaggio più forte della provincia, sono molto preoccupati, perché “il dipreismo” è una filosofia di vita. Buona guarigione, Avvocato.

Ecco Andrea tornato on line, litigando conto il contenuto SCUM che si sarebbe impossessato del suo telefono IPhone.

Il 17 maggio Diprè ha degnato l’audience di attenzione, mostrandosi in sufficiente salute per poter rassicurare che tutto va bene. Vedremo come prosegue la saga. Certo però che prima di dare per defunto un uomo servirebbe almeno averlo trovato elencato tra i decessi ospedalieri.

Morte augurata, vita allungata. MC