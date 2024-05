Trento. Rapina in un negozio del centro storico: un arresto

Nella tarda mattinata di ieri, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trento, sono intervenuti presso un negozio di abbigliamento di via Oss Mazzurana, ove poco prima un uomo, verosimilmente straniero, aveva rapinato alcuni capi di abbigliamento, per un valore complessivo di oltre trecento euro, dandosi alla fuga a piedi per le vie del centro.

Nella tarda mattinata di ieri, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trento, sono intervenuti presso un negozio di abbigliamento di via Oss Mazzurana, ove poco prima un uomo, verosimilmente straniero, aveva rapinato alcuni capi di abbigliamento, per un valore complessivo di oltre trecento euro, dandosi alla fuga a piedi per le vie del centro.

Sul posto la responsabile del negozio raccontava che dopo avere notato il soggetto entrare, avendolo riconosciuto quale autore di diversi precedenti furti, si posizionava all’uscita per essere certa che non si allontanasse con della merce non pagata.

Dopo poco, infatti, lo vedeva uscire celermente con numerosi capi di abbigliamento tra le braccia, senza averli pagati e nel tentativo di fermarlo, veniva brutalmente spintonata dall’uomo, che si dava a precipitosa fuga a piedi.

La donna contattava i Carabinieri riferendo l’accaduto e indicando la direzione di fuga del malfattore direttosi verso piazza Duomo.

I militari, con le informazioni ricevute, intraprendevano una vera e propria “caccia all’uomo”, perlustrando tutte le vie del centro storico confinanti con la Piazza Duomo e facendo altresì convergere in supporto, altre pattuglie. Si coordinavano nelle ricerche anche con gli agenti della Polizia Locale, che riuscivano a intercettare un uomo corrispondente alla descrizione in via Rizzi.

A quel punto i Carabinieri hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato avendo rinvenuto ancora nella disponibilità del giovane fermato l’intera refurtiva che è poi stata riconsegnata alla responsabile del negozio da cui era stata sottratta.

L’arrestato, un 27enne guineano, con a carico numerosi precedenti penali per furti e rapine in esercizi commerciali, era persona già nota in quanto destinatario di “avviso orale” e sottoposto all’obbligo di firma presso la locale Stazione Carabinieri.

L’uomo si trova attualmente in carcere.