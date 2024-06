“Riflessioni di economia e geopolitica”. Mercoledì 5 giugno a Trento il seminario finale

“Riflessioni di economia e geopolitica”: mercoledì 5 giugno il terzo appuntamento La rassegna si chiude con l’esperto newyorchese Daniel Rosen, in dialogo con Michele Andreaus e Arrigo Sadun. Si parlerà in particolare di rapporti con la Cina

Mercoledì 5 giugno alle ore 18 a Trento, si svolgerà il seminario finale della rassegna “Riflessioni di economia e geopolitica”.

L’iniziativa, promossa da Trentino Sviluppo in collaborazione con Banca per il Trentino-Alto Adige, mira a raccontare le sfide e le opportunità di un mondo in costante cambiamento.

L’appuntamento sarà focalizzato sul ruolo della Cina nell’economia globale e vedrà la partecipazione dell’esperto Daniel Rosen, professore associato aggiunto della Columbia University, che dal 1992 studia l’economia del dragone, le dinamiche commerciali asiatiche e le relazioni tra Cina e Stati Uniti.

Dialogheranno con lui il professor Michele Andreaus del Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Trento e il presidente di TLSG International Advisors, già direttore esecutivo del Fondo Monetario Internazionale a Washington, Arrigo Sadun.

Fondatore di Rhodium Group, Daniel Rosen è affiliato a numerosi think tank focalizzati sull’economia internazionale ed è membro del Council on Foreign Relations e del National Committee on US-China Relations. Dal 2000 al 2001, inoltre, è stato consigliere senior per la politica economica internazionale presso il Consiglio economico-nazionale della Casa Bianca e il Consiglio per la sicurezza nazionale.

L’incontro si terrà in Sala Nones, a Palazzo Benvenuti, a Trento, alle ore 18. Il dibattito si svolgerà in lingua inglese, con servizio di traduzione simultanea.

(L’ingresso è libero, la cittadinanza è cordialmente invitata)

(Fonte: Trentino Sviluppo)